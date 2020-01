বরিশালে যুবলীগ কার্যালয়সহ পাঁচটি দোকান ভস্মিভূত

বরিশাল ব্যুরো ॥ জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার ফরিদপুর ইউনিয়নের ইছাপুরা বটতলা নামক এলাকায় পূর্ব শত্রুতার জেরধরে রাতের আঁধারে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে ইউনিয়ন যুবলীগের কার্যালয়সহ পাঁচটি দোকানঘর। অগ্নিকান্ডে প্রায় ২০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

অগ্নিকান্ডে ইছাপুরা বটতলা নামকস্থানের জাফর সিকদারের ভাড়াটে মার্কেটের ইউনিয়ন যুবলীগের কার্যালয়সহ কাওছার মৃধার মালিকানাধীন পেট্রোল, রাইস মিল, স্ব-মিলসহ পাঁচটি দোকান ছিল। শুক্রবার রাত পৌনে তিনটার দিকে এসব দোকান ঘর ও যুবলীগ কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা।

অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ী পার্শ^বর্তী বাড়ির বাসিন্দা কাওছার মৃধা জানান, রাতে তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়াদিতে বাহিরে বের হয়ে আগুনের লেলিহান শিখা দেখে রাস্তায় বের হয়। এসময় তার পাশ দিয়ে স্থানীয় মাদকসেবী রনি মোল্লা, লিয়ন ও সাইফুল ইসলাম দৌঁড়ে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে তিনি ডাকচিৎকার শুরু করলে প্রতিবেশিরা জড়ো হয়ে আগুন নেভানোর চেষ্ঠা করেন। কিন্তু পেট্রোলের দোকান থাকায় আগুনের লেলিহান শিখায় তার পাঁচটি দোকান ও যুবলীগ কার্যালয়টি সম্পূর্ণ ভস্মিভূত হয়।

ক্ষতিগ্রস্থ দোকান মালিক কাওছার মৃধা বলেন, কিছুদিন আগে এলাকার চিহ্নিত মাদকসেবী রনি মোল্লা, লিয়ন ও সাইফুল ইসলাম গাঁজাসহ পুলিশের হাতে আটক হয়। এতে তারা সন্দেহ করে আমি (কাওসার) পুলিশ খবর দিয়ে তাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছি। যে কারণে তারা আক্রোশ পোষণ করে আমার ছোট ভাই নাঈম মৃধাকে গত বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে ছুরিকাঘাত করে আহত করে।

