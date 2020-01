আত্রাইয়ে চোলাই মদসহ আটক-২

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি: নওগাঁর আত্রাইয়ে থানা পুলিশের অভিযানে সাড়ে ৬লিটার চোলাইমদসহ কহিনুর বেগম (৪৫) ও জাহিদুল প্রামানিক (৩২) নামে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।

আটককৃত কহিনুর বেগম উপজেলার বান্দাইখাড়া উত্তর বিল গ্রামের ফজলুর রহমানের স্ত্রী ও জাহিদুল প্রামানিক উপজেলার বান্দাইখাড়া গ্রামের আকবর প্রামানিকের ছেলে।

শনিবার সকালে তাকে নওগাঁ জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে আত্রাই থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোসলেম উদ্দিন সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে এসআই কামরুজ্জামান, এসআই সালাউদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্সসহ উপজেলার বান্দাইখাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে সাড়ে ৬লিটার চোলাইমদসহ তাদের আটক করে। তার বিরুদ্ধে মাদক দ্রব্য নিয়োন্ত্রণ আইনে থানায় মামলা রেকর্ড করা হয়েছে। শনিবার সকালে তাদের নওগাঁ জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। #