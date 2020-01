কাদিপুর স্কুলের উন্নয়ন কাজ দ্রুত গতিয়ে এগিয়ে চলেছে

আলিফ হোসেন, তানোর

রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার কাঁকনহাট পৌরসভার কাদিপুর-১ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজ দ্রুত গতিয়ে এগিয়ে চলেছে। স্থানীয় সাংসদের প্রচেস্টায় স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রায় দু’যুগ পর স্কুলের উন্নয়ন বা দ্বিতল আধূনিক একাডেমিক ভবন নির্মাণ হওয়ায় শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসবের আবহ বিরাজ করছে। এদিকে স্থানীয় সাংসদ আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধূরী ও তার প্রতিনিধি উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলমের অনিয়ম-দূর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর নির্দেশনা ও অবস্থান থাকায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কোনো অনিয়মের আশ্রয় নিতে পারেনি। স্কুলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন থেকে শুরু করে নির্মাণকাজের খোঁজখবর ও তদারকি করছেন স্থানীয়রা। সংশ্লিস্ট সূত্র জানায়, প্রায় কোটি টাকা ব্যয়ে কাদিপুর-১ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারতলা ফাউন্ডেশনে দুইতলা দৃষ্টিনন্দন একাডেমিক ভবণ নির্মাণ করা হচ্ছে। জানা গেছে, বিগত ১৯৯৮ সালে গোদাগাড়ী উপজেলার কাঁকনহাট পৌর এলাকার কাদিপুর গ্রামে কাদিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। কিšত্ত প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও বিদ্যালয়ে কোনো উন্নয়ন ছোঁয়া লাগেনি মাটির একটি ঘর সেটিও জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। আর বিদ্যালয়ের এই ঝুঁকিপূর্ণ ভবনেই কোমলমতি শিক্ষার্খীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে লেখাপড়া করতে বাধ্য হয়। এদিকে স্থানীয় সাংসদ বিষয়টি অবগত হবার পর বিদ্যালয়ের দৃস্টিনন্দন আধূনিক একাডেমিক ভবন নির্মাণের ঘোষণা দেন। স্থানীয় সাংসদের প্রচেস্টায় কাদিপুর-১ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারতলা ফাউন্ডেশনে দুইতলা দৃষ্টিনন্দন একাডেমিক ভবণ নির্মাণের কাজ শুরু করা হয় যা দ্রুত গতিয়ে এগিয়ে চলেছে।

এব্যাপারে কাদিপুর-১ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শওকত আরা বলেন, এমপি মহোদয়ের প্রচেস্টায় আমাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হতে চলেছে। তিনি বলেন, বিদ্যালয়ের আধূনিক ও দৃস্টিনন্দন একাডেমিক ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হলে বিদ্যালয়টি এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে আরো বেশী ভূমিকা রাখতে পারবেন। তিনি বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্থানীয় সাংসদ আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধূরীর প্রতি চির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এব্যাপারে গোদাগাড়ী উপজেলা প্রকৌশলী মোস্তাক আহম্মেদ বলেন, স্থানীয় সাংসদ ও উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয়ের কঠোর নির্দেশনায় শতভাগ স্বচ্ছতা ও সিডিউল মোতাবেক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ করানো হচ্ছে। তিনি বলেন, বিদ্যালয়ের আধূনিক ও দৃস্টিনন্দন একাডেমিক ভবণের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে শিক্ষার্থীরা উন্নত এবং মানসম্মত শিক্ষাবন্ধব পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবেন।

