পতœীতলা প্রেসক্লাবের সাবেক যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক প্রভাষক দুলাল চৌধুরীর ৮ম মৃত্যু বার্ষিকী পালিত

শামীম আক্তার চৌধুরী প্রিন্স, পতœীতলা (নওগাঁ) প্রতিনিধিঃ পতœীতলা প্রেসক্লাবের সাবেক যুগ্ন-সাধারন সম্পাদক দৈনিক যায়যায়দিন ও নতুন প্রভাতের পতœীতলা প্রতিনিধি পতœীতলা ইমারত নির্মান শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি এবং নজিপুর মহিলা কলেজের প্রভাষক আতাউর রহমান চৌধুরী (দুলাল) এর ৮ম মৃত্যু বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

এ উপলক্ষে শনিবার তাঁর বড় ভাই উপজেলা দূর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও পতœীতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি সিনিয়র সাংবাদিক আলহাজ্ব বুলবুল চৌধুরীর নজিপুর নিজ বাসভবনে কোরআন তেলোয়াত ও দোয়া মাহফিল শেষে বিকেলে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে কবর জিয়ারত করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন তাঁর বড় ভাই উপজেলা দূর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও পতœীতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আলহাজ্ব বুলবুল চৌধুরী, আলহাজ্ব মাওলানা খয়বর আলী, প্রেসক্লাবের অন্যান্য সদস্যবর্গ, পতœীতলা ইমারত নির্মান শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যবর্গ সহ আতœীয়-স্বজন ও গুনগ্রাহী প্রমূখ।