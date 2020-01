রাজারহাটে চাকুরী না পেয়ে যুবকের আতœহত্যা

এ.এস.লিমন,রাজারহাট(কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি: তাং-১৮-০১-২০২০ইং।

কুড়িগ্রামের রাজারহাটে চাকুরী না পেয়ে হতাশ হয়ে আজাদুর ইসলাম ওরফে জোবাইদুল কুঠিয়াল(২৮) নামের এক যুবক আতœহত্যা করেছে। পুলিশ ও এলাকাবাসী সুত্রে জানা গেছে,উপজেলার উমর মজিদ ইউপির বালাকান্দি কৈকুড়ি এলাকার সেকেন্দার আলীর কৃষি ডিপ্লোমা পাশ পুত্র আজাদুর ইসলাম ওরফে জোবাইদুল কুঠিয়াল স্থানীয় হাবিবুর রহমান প্রি-ক্যাডেট কিন্ডার গার্টেন স্কুলে শিক্ষকতার পাশাপাশি টিউশনি করে আসছিল। দীর্ঘদিন ধরে সরকারি ও আধা সরকারি চাকুরীতে দরখাস্ত করাসহ পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করে আসছিল। সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা (বিএস) পদে পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এরপর মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেয়। চুড়ান্ত ফলাফলে উত্তীর্ণ না হওয়ায় হতাশ হয়ে পড়ে জোবাইদুল কুঠিয়াল। ফলাফল প্রকাশের পর সে নিজেকে পরিবার থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করে আসছিল। এরই একপর্যায়ে গতকাল শনিবার দুপুরে পরিবারের সকলের অগোচরে তার শয়ন ঘরের তীরের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে আতœহত্যা করে। খবর পেয়ে রাজারহাট থানার অফিসার ইনচার্জ কৃষ্ণ কুমার সরকার ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করে। এ বিষয়ে ওসি সাংবাদিকদের জানান, আতœহত্যার ঘটনাটি সঠিক। পরিবারের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগ নেই। শনিবার বিকালে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত রাজারহাট থানায় একটি ইউডি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।#

