লামায় অনাথদের সাহায্যে মিজানের প্রতি খুশি মন্ত্রী

সাহাব উদ্দিন রিটু(লামা,বান্দরবান):বান্দরবানের লামায় অনাথদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় মিজানুর রহমানের প্রতি খুশি হয়েছেন র্পাবত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈশিং এমপি।শুক্রবার জিনামেযু অনাথ আশ্রমে ৩৫ ফুট উচ্চতা নবর্নিমিত জীনামেযু রাজামনি বৌদ্ধ র্মুতির শুভ উদ্বোধন ও অভিষেক অনুষ্ঠানে মিজানুর রহমানের ব্যাক্তিগত উদ্যোগে আশ্রম পরিচালক ভদন্ত উ: নন্দমালা মহাথের এর হাতে অনাথদের জন্য মাসিক ৫ হাজার টাকা সাহায্যের হাত বাড়ালে খুশি হন মন্ত্রী।

সূত্র জানায়, শুক্রবার জিনামেযু অনাথ আশ্রমে ৩৫ ফুট উচ্চতা নবর্নিমিত জীনামেযু রাজামনি বৌদ্ধ র্মুতির শুভ উদ্বোধন ও অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে আসেন পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর এমপি।এতে উপস্থিত হয়ে চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র নেতা ও মিচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের চকরিয়া শাখার র্কমর্কতা মিজানুর রহমান অসহায়,গরীব,দুস্থ্য ১০৮ অনাথ এই আশ্রমে থাকার কথা জানতে পেরে মানবতার হাত বাড়িয়ে দেন । এ অসহায়দের জন্য মাসে ৫ হাজার টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। পরে তার এ মহান দান র্পাবত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈশিং এমপি আশ্রম পরিচালক ভদন্ত উ: নন্দমালা মহাথের এর হাতে অনাথদের জন্য তুলে দেন এই টাকা।এসময় সমাজের যেকোন এতিম,গরীব, দুস্থ্য, অসহায়দের সাহায্যার্তে মিজানেরমত অন্যদেরও এগিয়ে আসার আহবান জানান র্পাবত্য মন্ত্রী।

