সিটি নির্বাচন পেছানোর দাবীতে মানববন্ধন

বরিশাল ব্যুরো ॥ সরস্বতী পূজার দিন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের তারিখ পেছানোর দাবীতে বরিশালে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বেলা সাড়ে এগারটায় নগরীর অশি^নী কুমার টাউন হলের সামনে বাংলাদেশ ছাত্র ঐক্য পরিষদ জেলা ও মহানগর শাখার আয়োজনে ঘন্টা ব্যাপী মানববন্ধন শেষে সংগঠনের জেলা কমিটির সভাপতি শুভ সাহার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন গণফোরাম জেলা কমিটির সভাপতি হিরণ কুমার দাস মিঠু, কমিউনিস্ট পার্টির জেলা শাখার সাবেক সভাপতি এ্যাডভোকেট এ. কে আজাদসহ অন্যান্যরা। এসময় বক্তারা সরস্বতী পূজার দিন সিটি নির্বাচনের তারিখ পেছানোর দাবী জানান।

