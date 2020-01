অভিযোগ না নিয়ে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ শৈলকুপা থানার ওসিকে প্রত্যাহারের দাবীতে সড়ক অবরোধ

জাহিদুর রহমান তারিক, ঝিনাইদহঃ

মারধর করার অভিযোগ থানায় না নিয়ে উল্টো অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করার প্রতিবাদ ও ওসিকে প্রত্যাহারের দাবীতে ঝিনাইদহের শৈলকুপা সড়ক অবরোধ করেছে শ্রমিকরা। শনিবার দুপুরে জেলার শৈলকুপা উপজেলার গাড়াগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়ক অবরোধ করে শ্রমিকরা। এসময় দুই পাশে দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়। ভোগান্তীতে পড়ে ওই মহাসড়কে চলাচলকারী চালক ও যাত্রীরা। জেলা বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান খোকন এসময় অভিযোগ করেন, গত শুক্রবার এম এস সোনার বাংলা নামের একটি গাড়ির সুপারভাইজার আকাশ শেখকে যাত্রীরা মারপিট করে। এঘটনায় শুক্রবার রাতে থানায় অভিযোগ জমা দিতে গেলে শৈলকুপা থানার ওসি বজলুর রহমান অভিযোগ না নিয়ে উল্টো অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করে। তারা বাসের শ্রমিক ও মালিকদের অপমান করে। এর প্রতিবাদে ও ওসিকে প্রত্যাহারের দাবীকে তারা সড়ক অবরোধ করেছেন। প্রায় দেড় ঘন্টা চলা এই অবরোধ কর্মসূচীতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেয় শ্রমিকরা। এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার ওসি বজলুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

