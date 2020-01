গুরুদাসপুরে বৃদ্ধাকে হত্যাকান্ডে জড়িত সন্দেহে আটক ব্যক্তির মুক্তির দাবীতে মানববন্ধন,বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসুচি

নাটোর প্রতিনিধি

নাটোরের গুরুদাসপুরে বৃদ্ধা মনোয়ারা বেগমকে হত্যাকান্ডে জড়িত সন্দেহে আটক খলিলুর রহমানের মুক্তির দাবীতে মানববন্ধন, বিক্ষোভ, অবস্থান ধর্মঘট ও স্মারকলিপি প্রদান কর্মসুচি পালন করা হয়েছে। রবিবার সকালে উপজেলা পরিষদের প্রতিটি দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে গণ কর্মচারী কল্যাণ পরিষদের ব্যানারে উপজেলা পরিষদের কর্মচারীরা মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসুচি পালন করে। উপজেলা পরিষদ চত্বরে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ শেষে তারা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তমাল হোসেনের কাছে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন আমজাদ হোসেন, গোলাম রসুল, হাসিবুল হাসান, আনোয়ার হোসেন সহ অন্যান্যরা। এসময় বক্তারা বলেন, মনোয়ারা বেগম হত্যাকান্ডে নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো কোন মামলা দায়ের করা হয়নি। তারপরও পুলিশ সন্দেহজনক ভাবে নিহতের ভাতিজা খলিলুর রহমানকে আটক করে থানায় নির্যাতন চালাচ্ছে। তার ওপর শারিরিক নির্যাতন করে তাকে হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করানোর চেষ্টা করছে পুলিশ। তারা এঘটনার সাথে জড়িত প্রকৃত হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার এবং খলিলুর রহমানের মুক্তির দাবী জানান। আটককৃত খলিলুর রহমান নিহত মনোয়ারা বেগমের ভাতিজা ও গণ কর্মচারী কল্যাণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এবং উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের কম্পিউটার অপারেটর।

এ ব্যাপারে গুরুদাসপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোজাহারুল ইসলাম জানান, খলিলুর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। তার ওপর কোন নির্যাতন করা হয়নি।

উল্লেখ্য, গত ১৬ জানুয়ারি ভোরে নাটোরের গুরুদাসপুরের পূর্বপাড়া মহল্লার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মুক্তিযোদ্ধা হাতেম আলীর স্ত্রী মনোয়ারা বেগমকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। পরে হত্যাকান্ডে জড়িত সন্দেহে নিহতের ভাতিজা খলিলুর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে পুলিশ ।

