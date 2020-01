চিরিরবন্দরে ট্রাক্টরের ধাক্কায় ভ্যান চালকের মৃত্যু

মোহাম্মাদ মানিক হোসেন চিরিরবন্দর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি ঃ

দিনাজপুর-পার্বতীপুর আঞ্চালিক মহাসড়কের চিরিরবন্দরে ট্রাক্টারের ধাক্কায় সিরাজুৃল (৪৭) নামে একজন ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন।

ঘটনাটি ঘটেছে ১৯ জানুয়ারী রোববার সকাল ৮ টায় দিনাজপুর-পার্বতীপুর সড়কের হাজির মোড় এলাকার এম.এস তেল পাম্প এর সামনে। নিহত সিরাজুল ইসলাম উপজেলার আব্দুলপুর ইউনিয়নের সুখদেব পুর গ্রামের মৃত আব্দুল বাকীর পূত্র।

ওই এলাকার স্থানীয়রা জানান, ভ্যানচালক সিরাজুল ইসলাম প্রতিদিনের মতো ভ্যান নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে চিরিরবন্দর ঘুঘুড়াতলী যাওয়ার পথে হাজির মোড় এলাকার তেল পাম্পের সামনে এসে পৌচ্ছালে পেছন থেকে আসা একটি ইটবোঝাই ট্রাক্টর সজোড়ে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। এ বিষয়ে চিরিরবন্দন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সুব্রত কুমার রায় ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।