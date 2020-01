তানোরে আওয়ামী লীগ নেতা সূজনের মতবিনিময়

আলিফ হোসেন, তানোর

রাজশাহীর তানোর পৌরসভার আগামি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশী (সাম্ভব্য প্রার্থী) আওয়ামী লীগ নেতা ও প্রথম শ্রেণীর প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী আবুল বাসার সূজন সনাতন ধর্মালম্বীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। জানা গেছে, চলতি বছরের ১৮ জানুয়ারী শনিবার রাতে সূজন দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে পৌরসভার এক ও দুই নম্বর ওয়ার্ডের বসবাসরত সনাতন ধর্মালম্বীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ সময় তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জননেত্রী শেখ হাসিনা, স্থানীয় সাংসদ আলহাজ্ব ওমর ফারুক চৌধূরী ও উপজেলা চেয়ারম্যান লুৎফর হায়দার রশিদ ময়নার পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী সংগঠনের নেতা, কর্মী-সমর্থক ও সনাতন ধর্মালম্বীসহ সব শ্রেণী-পেশার মানুষকে মুজিববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন তালন্দ লোলিত মোহন ডিগ্রী কলেজ অধ্যক্ষ বিষ্ণুপদ সরকার, তালন্দ ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার মজুমদার, ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি শামসুল সোনার, মোদনমোহন মন্দির কমিটির সভাপতি সম্ভুনাথ, সম্পাদক নিমাই চন্দ্র, এক নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর তাসির উদ্দিন ঘটক, ১,২,৩ আসনের সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর জুলেখা বেগম ও শফিকুল ইসলাম প্রমূখ। সূজন বলেন, তিনি পৌরসভা থেকে কিছু নিতে আসেননি তিনি বঙ্গবন্ধু কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জননেত্রী শেখ হাসিনার সৈনিক হিসেবে তার পক্ষ থেকে পৌরসভাকে কিছু দিতে এসেছেন, তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ কথায় নয় কাজে বিশ্বাসী তার জ্বলন্ত উদাহারণ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন। তিনি বলেন, কিšত্ত দুঃখজনক হলেও সত্য তানোর পৌরবাসী সৃস্টির পর থেকেই আওয়ামী লীগের সেবা ও উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত রয়েছে। তিনি বলেন, তানোর পৌরবাসীর সামনে এবার সুযোগ আসছে উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে মডেল পৌরসভা গড়ে তোলার।

এদিকে মতবিনিময় শেষে সূজন সনাতন ধর্মালম্বীদের দুর্গা মন্দির, মোদনমোহন মন্দির ও শিব মন্দির পরিদর্শন করে তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনেন এবং সর্বাতœক সহযোগীতার আশ্বাষ দেন। এ সময় উপস্থিত সকল ব্যক্তিবর্গ আগামি পৌরসভা নির্বাচনে নৌকা ভোট দেয়ার প্রতিজ্ঞা করে বলেন, তারা আর ভূল করতে চাই না। ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বিশেষ নয় এলাকার উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে উন্নয়ন কর্মকান্ড এগিয়ে নিতে আগামি পৌর নির্বাচনে সরকার দলীয় প্রার্থীদের বিজয়ী করার প্রতিজ্ঞা করেন। এদিকে মেধাবী, আদর্শিক ও রাজনৈতিক দূরদর্শীতা সম্পন্ন তরুণ নেতৃত্ব আবুল বাসার সূজন মাঠে নামায় পৌর আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দিপনার সৃষ্টি হয়েছে নেতা ও কর্মী-সমর্থকদের মাঝে ফিরে এসেছে প্রাণচাঞ্চল্য। এসব বিবেচনায় সূজন নৌকার প্রার্থী হলে তার বিজয় প্রায় নিশ্চিত।

