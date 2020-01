নবাবগঞ্জে এশিয়ান টিভির ৭ম বর্ষপূর্তি পালিত

মোঃ মামুনুর রশিদ, নবাবগঞ্জ(দিনাজপুর) প্রতিনিধিঃ

দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে বে-সরকারী টেলিভিশন চ্যানেল এশিয়ান টিভি’র ৭ম বর্ষপুর্তি উপলক্ষে, আলোচনা সভা ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

শনিবার বেলা ১১টায় নবাবগঞ্জ প্রেসক্লাবে এশিয়ান টিভির দিনাজপর দক্ষিণ জেলা প্রতিনিধি মোঃ হাসিম উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে কেক কাটেন দিনাজপুর ৬ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ শিবলী সাদিক ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছাঃ নাজমুন নাহার , নবাবগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অশোক কুমার চৌহান, নবাবগঞ্জ সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীলিপ কুমার সাহা, বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ তোফায়েল হোসেন ডাবলু , নবাবগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ সানাউল্লা,হাকিমপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মিলন ,সাধারন সম্পাদক মোঃ আনোয়ার হোসেন বুলু , ৭১ টিভির নবাবগঞ্জ প্রতিনিধি মোঃ সুলতান মাহমুদ, হাকিমপুর প্রতিনিধি মোঃ তারিকুল ইসলাম, মুভিবাংলা টিভির নবাবগঞ্জ প্রতিনিধি মোঃ জুলহাজুল কবীর, চ্যানেল এস এর নবাবগঞ্জ প্রতিনিধি মোঃ আজিনুর রহমান , নতুন সময় টিভির নবাবগঞ্জ প্রতিনিধি মোঃ ইয়ামিন সরকার , বাংলা টিভির হাকিম পুর প্রতিনিধি মোঃ আব্দুল কুদ্দুস,ডিবিসি টিভির মোকছেদুর রহমান রুবেল, নবাবগঞ্জ প্রেসক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব কুমার সাহ, দীপক কুমার মহন্ত দৈনিক জনতা আঃ মান্নান ,ভোরের দর্পণের অলিউর রহমান মিরাজ, সংবাদিক মোঃ রেজাউল করিম স্বাধীন , দৈনিক ভোরের ডাক প্রত্রিকার নবাবগঞ্জ প্রতিনিধি মোঃ সাজেদুল ইসলাম সাগর, আলোকিত সময় ডটকম এর প্রতিনিধি মোঃ আরিফুরজ্জামান জনি প্রমুখ ।