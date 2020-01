বগুড়ায় জিয়াবাড়ীতে বেগম তৈয়বা মজুমদারের ১৩তম মৃত্যু বাষিকী উপলক্ষে দোয়া মাহফিল

আল আমিন মন্ডল, বগুড়া প্রতিনিধিঃ বিএনপি চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মাতা মরহুমা বেগম তৈয়বা মজুমদারের ১৩তম মৃত্যু বাষিকী উপলক্ষে গতকাল শনিবার বাদআছর বগুড়ার গাবতলী নশিপুরের জিয়াবাড়ী বাগবাড়ী কেন্দীয় জামে মসজিদে দোয়া মোনাজাত করা হয়।

মোনাজাতে অংশ নেন বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ও সাবেক এমপি হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু, গাবতলী থানা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য এনামুল হক নতুন, জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, বিএনপি নেতা সাজ্জাদুজামান সিরাজ জয়, পৌর বিএনপি আহবায়ক কমিটির সদস্য আবু জাফর, ডাঃ জাহাঙ্গীর আলম, আব্দুর রহিম পিন্টু, জেলা যুবদলের আহবায়ক খাদেমুল ইসলাম খাদেম, যুগ্ম আহবায়ক জাহাঙ্গীর আলম, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আবু হাসান, জেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের আহবায়ক মাজেদুর রহমান জুয়েল, যুগ্ম আহবায়ক সরকার মুকুল, শহর ছাত্রদলের সভাপতি সৌরভ হাসান সিবলু, সাধারন সম্পাদক রবিউল ইসলাম দারুন, বিএনপি নেতা মাহফুজার রহমান, শাহীন সরকার, জহুরুল ইসলাম, এ্যাডঃ ছানাউল্লাহ, হায়দার আলী, অধ্যক্ষ ফজলার রহমান, টুটুল তালুকদার, গাবতলী থানা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক আরিফুর রহমান মজনু, মতিয়ার রহমান মতি, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক আব্দুল লতিফ, মিজানুর রহমান মিন্টু, যুগ্ম আহবায়ক ময়নুল ইসলাম সেন্টু, আনজু মন্ডল, জাহাঙ্গীর আলম, যুবদল নেতা বেলাল হোসেন, মতিয়ার রহমান, জেলা ছাত্রদল নেতা সিপাত, সন্ধ্যান সরকার, সন্ধি শেখ, হাবিবুর, সাব্বির, রতন, গাবতলী থানা ছাত্রদলের আহবায়ক মহব্বত আলী, যুগ্ম আহবায়ক মোতাছিন বিল্লা মুন, আব্দুর রাজ্জাক, মাহমুদুল হাসান মোহন, বিপ্লব মিয়া, তৌফিক, মাসুদ, ছাত্রদল নেতা আব্দুল হাকিম প্রমূখ। শেষে দেশ-জাতি ও বেগম খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমান’সহ জিয়া পরিবারের কল্যাণ কামনা করে দোয়া মোনাজাত করা হয়।

