হালুয়াঘাটে আন্তঃ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

দেওয়ান নাঈম, হালুয়াঘাট প্রতিনিধিঃ ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা অফিসের আয়োজনে আন্তঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে রবিবার সকালে পৌর শহরের সেন্ট এন্ড্রুজ সরকারি প্রাথমিক প্রাঙ্গনে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন (হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া) আসনের সংসদ সদস্য জুয়েল আরেং’র সহ ধর্মীনি মেরিনা চিসাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা স্বপন কুমার সূত্রধর, সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা রতন দাস, মোশারফ হোসেন প্রমূখ। উক্ত ক্রীড়া অনুষ্ঠানে ১২টি ইউনিয়ন ও পৌরসভা থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাছাইকৃত ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহন করেন।

