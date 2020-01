আত্রাইয়ে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই (নওগাঁ)প্রতিনিধি: নওগাঁর আত্রাইয়ে মির্জাপুর সান রাইজ ক্লাবের আয়োজনে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সন্ধ্যায় মির্জাপুর মাঠে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

শাহাগোলা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মজিদ মল্লিকের সভাপতিত্বে টুর্নামেন্ট পরিচালনা করেন সোয়াইবুল ইসলাম সোহাগ ও এখলাছ মল্লিক।

এসময় অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আত্রাই উপজেলা ছাত্রলীগের শিক্ষা ও পাঠচক্র বিষয় সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, সহ-সম্পাদক শ্রী মিঠন কুমার, শাহাগোলা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মামুন মল্লিক, মোল্লা আজাদ মেমোরিয়াল সরকারী কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সদস্য তপু রায়হান আকাশ মল্লিক-সহ অত্র ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সহ সভাপতি দেছের আলী প্রামানিক প্রমূখ।

পরে অতিথিবৃন্দ খেলায় বিজয়ী দলনেতা আলামীন খাঁনের নিকট প্রথম পুরস্কার এবং দ্বিতীয় পুরস্কার দলনেতা শামীমের হাতে তুলে দেন। #

নাজমুল হক নাহিদ