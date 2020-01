এই দুজনকে খুঁজছে পুলিশ, সন্ধান দিলেই পুরস্কার

স্টাফ রিপোর্টার, ঢাকা :

প্রতারণার পৃথক দুটি মামলায় ওয়ান্ডেট দুজনকে খুঁজছে পুলিশ। সাউথ ইস্ট ব্যাংকের বুথ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করার অভিযোগে সিসি ক্যামেরা থেকে এক নারীর ছবি প্রকাশ করে পরিচয় সনাক্ত করতে ও ধরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে গোয়েন্দা পুলিশের সিরিয়াস ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগ। এই নারীর সন্ধানদাতাকে একলাখ টাকা পুরস্কৃত করার ঘোষণা করে ডিএমপি নিউজে খবর প্রকাশ করা হয়েছে।

অন্যদিকে প্রতারণা ও চাঁদাবাজির মামলায় ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি আতিকুর রহমান ওরফে ঘটক আতিককেও খুঁজছে মানিকগঞ্জের পুলিশ। তিনি রেজিস্ট্রেশন বিহীন ‘ডিজিটাল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ফাউন্ডেশন’ নামের কথিত এক সংগঠনের চেয়ারম্যান পরিচয়ধারী।

সোমবার সিংগাইর থানার ওসি আব্দুস সাত্তার মিয়া গ্রেফতারি পরোয়ানার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

সুত্রমতে, ভিডিও এবং স্থিরচিত্রে প্রদর্শিত নারী সাউথ ইস্ট ব্যাংকের বুথ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করেছে। এটিএম বুথে স্থাপিত সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে তার ছবি সংগ্রহ করেছে পুলিশ। এই নারীর পরিচয় সনাক্ত করতে এবং ধরিয়ে দিতে পুলিশকে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

গোয়েন্দা পুলিশের সিরিয়াস ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগ সূত্রের বরাতে জানানো হয়েছে, দুবাই প্রবাসী জনৈক সাইফুল ইসলামের সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিঃ শারুলিয়া, ডেমরা শাখার একাউন্ট হতে গত ৭ জুলাই’১৯ থেকে ১৮ আগস্ট ২০১৯ তারিখের মধ্যে ব্যাংকের বিভিন্ন বুথ থেকে কে বা কারা ১৩,০০,০০০ (তের লক্ষ) টাকা উত্তোলন করেছে। পরবর্তী সময়ে সাইফুল ইসলাম দুবাই থেকে দেশে আসার পর একাউন্টে টাকা না পাওয়ায় গত ৬ নভেম্বর, ২০১৯ রমনা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলাটি তদন্ত করছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। তদন্তকালে উক্ত ব্যাংকের মাধ্যমে বিভিন্ন বুথের সিসিটিভির ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা। সংগ্রহকৃত ভিডিও ফুটেজ পর্যালোচনায় দেখা যায়, একজন নারী ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে একাউন্টে গচ্ছিত টাকা বিভিন্ন বুথ থেকে উত্তোলন করছেন।

উল্লেখিত নারীর কোন পরিচয় কিংবা তথ্য পাওয়া গেলে ডিবি’র সিরিয়াস ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার আশরাফউল্লাহ (০১৭১৩-৩৯৮৫২৭) এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানোর পাশাপাশি সন্ধানদাতাকে এক লক্ষ টাকা পুরস্কৃত করা হবে বলেও খবরে প্রকাশ করেছে।

এদিকে, ডিজিটাল প্রতারক খ্যাত আতিকুর রহমান ওরফে ঘটক আতিককে খুঁজছে মানিকগঞ্জের সিংগাইর থানা পুলিশ। সে পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার ছোট শিবেরচর গ্রামের চৌকিদার হাবিবুর রহমানের ছেলে। নিজেকে কখনো মানবাধিকার চেয়ারম্যান (সরকারি বৈধতা নেই), কখনো সিনিয়র সাংবাদিক, সিনিয়র শিক্ষক, তদন্ত কর্মকর্তা পরিচয়ে প্রলোভন দেখিয়ে নারী অপহরণ ও ধর্ষণ সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় অপকর্ম করছে বলেও গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। আতিকুর রহমানের বিরুদ্ধে মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর থানায় গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে। রাজধানীর উত্তরার তুরাগ থানায় সাধারণ ডায়েরী সহ দেশের বিভিন্ন থানায় অসংখ্য জিডি ও অভিযোগের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পুলিশ প্রধান, মানবাধিকার কমিশনেও রয়েছে অভিযোগ।

