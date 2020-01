জেলা ট্রাফিক পুলিশের অভিযানে ঝিনাইদহে বিভিন্ন যানবাহন থেকে হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ

জাহিদুর রহমান তারিক, ঝিনাইদহঃ

ঝিনাইদহে বিভিন্ন যানবাহন থেকে ২ শতাধিক হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ করেছে পুলিশ। রোববার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এগুলো জব্দ করা হয়। ঝিনাইদহ জেলা ট্রাফিক পুলিশের ইন্সপেক্টর (এ্যাডমিন) সালাহউদ্দিন জানান, উচ্চ আদালতের নির্দেশ মেনে ও সড়ক মহাসড়ক থেকে শব্দদুষণ দুর করতে রোববার শহরের বিভিন্ন স্থানে চেকপোস্ট বসিয়ে অভিযান শুরু করে তারা। এসময় বিভিন্ন চেকপোস্টে বাস, ট্রাক ও পিকআপ ভ্যানসহ ২ শতাধিক যানবাহন থেকে হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ করা হয়। ভবিষ্যতে কোন যানবাহনে এ হর্ন ব্যবহার করা হলে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। অভিযানে ট্রাফিক ইন্সপেক্টর গৌরাঙ্গ পাল, মাজহারুল ইসলাম, সার্জেন্ট নাজমুল হোসেনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

