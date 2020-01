ঝালকাঠি রিপোর্টার্স ইউনিটির নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন সংগঠনের শুভেচ্ছা

ঝালকাঠি প্রতিনিধি

ঝালকাঠি রিপোর্টার্স ইউনিটির নতুন কমিটির নেতৃবৃন্দকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাংলাদেশ মফস্বল সাংবাদিক ফোরাম (বিএমএসএফ) এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আহমেদ আবু জাফর।

রবিবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুরে কোর্ট রোডস্থ কার্যালয়ে নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দকে ফুল ও মিষ্টি নিয়ে শুভেচ্ছা জানান তিনি। এসময় উপস্থিত ছিলেন, রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি আল আমিন তালুকদার, সহসভাপতি মোঃ আতিকুর রহমান, যুগ্ম-সাধারন সম্পাদক রুহুল আমিন রুবেল, সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মাওলা শান্ত, কার্যনির্বাহী সদস্য রিয়াজুল ইসলাম বাচ্চুসহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

এছাড়া নতুন কমিটির সদস্যদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন, ঝালকাঠি জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট খান সাইফুল্লাহ পনির, নলছিটি পৌরসভার মেয়র ও উপজেলা আওয়ামীলীগ সভাপতি তছলিম উদ্দিন চৌধুরী, সুপ্রীম কোর্ট বারের আইনজীবী মোঃ রুবেল হাওলাদার, খুলনা প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি মোঃ রাশেদুল ইসলাম, ঝালকাঠি জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও অতিরিক্ত পিপি অ্যাডভোকেট আসম মোস্তাফিজুর রহমান মনু, যুগ্ম-সম্পাদক ও এপিপি অ্যাডভোকেট বনি আমীন বাকলাই, ঝালকাঠি নাগরিক ফোরামের সভাপতি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শামসুল হক মনু, আইন উপদেষ্টা অ্যাডভোকেট ফয়সাল খান, নলছিটি সিটিজেন ফাউন্ডেশন আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট কাওছার হোসাইন, দেশ বাংলা ফাউন্ডেশন চেয়ারম্যান মিজানুর রহমানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ।

গত ১৮ জানুয়ারি ঝালকাঠি রিপোর্টার্স ইউনিটির ২১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়।