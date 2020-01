গোপাল চন্দ্র রায়-ডোমার প্রতিনিধিঃ- নীলফামারীর ডোমারে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের মাঝে কম্বল বিতরন করা হয়েছে।

সোমবার(২০জানুয়ারী) দুপুরে ডোমার পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের সায়েমা ওয়াজেদ পুতুল অটিষ্টিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের আয়োজনে বিদ্যালয় মাঠে শতাধিক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে কম্বল বিতরন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান তোফায়েল আহমেদ। বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও প্রতিষ্ঠাতা মজিবুল হকের সভাপতিত্ব বিতরন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন-পৌরসভার প্যানেল মেয়র অহিদুল ইসলাম, সাবেক ওয়ার্ড কাউন্সিলর বেলাল হোসেন, ডোমার রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি জুলফিকার আলী ভূট্টো,সাধারন সম্পাদক রওশন আলম পাপ্পু,বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সালমা খাতুন, পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক হাফিজুল ইসলাম হাফি প্রমূখ।

