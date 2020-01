ফের নেট দুনিয়ায় ঝড় তুললেন দিশা পাটানি (ভিডিওসহ)

বিনোদন ডেস্ক : দিশা পাটানি মানেই নেটদুনিয়ায় বিস্ফোরণ। একটি বিজ্ঞাপণের মধ্যে দিয়ে গ্ল্যামার দুনিয়ায় তাঁর আত্মপ্রকাশ। তারপর অবশ্য বেশিদিন পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বলিউডেও এন্ট্রি নিয়েছেন তিনি। আর ইন্সটাগ্রামে ভক্ত সংখ্যাও চমকে যাওয়ার মতন। এই মুহূর্তে তাঁর হাতে বেশ কিছু কাজ রয়েছে। তবে সেসব বাদ দিলেও মাঝেমধ্যেই ভক্তদের জন্য কিছু না কিছু উপহার রাখেন তিনি। বিকিনি ছবি তো রয়েইছে।

খুব শীঘ্রই স্ক্রিনে আদিত্য রায় কাপুরের সঙ্গে রোম্যান্স করতে দেখা যাবে দিশা পাটানিকে। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাওয়ার কথা ‘মালাঙ্গ’-এর। ছবির সেটের একটি পুরনো ছবি রবিবার ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছেন দিশা। লাল বিকিনিতে ফের একবার ঝড় তুলেছেন নায়িকা। সোশ্যাল মিডিয়ায় মুহূর্তে ভাইরাল দিশার বিকিনি -ছবি।

মোহিত সুরীর আসন্ন অ্যাকশন-থ্রিলার ‘মালাঙ্গ’-এ দেখা যাবে দিশা পাটানিকে। সম্প্রতি তাঁর ইনস্টাগ্রাম পোস্টে নায়িকা জানিয়েছেন, ছবিটির একটি গানের জন্য ভাঙা হাঁটু নিয়েই রিহার্সাল করতে হয়েছে তাঁকে।

রবিবার ২৭ বছরের অভিনেত্রী তাঁর ইনস্টাগ্রামে ভিডিও শেয়ার করেছেন। সেখানেই দেখা গিয়েছে ট্রেনারের সহযোগিতায় ফ্রন্ট ফ্লিপ করছেন দিশা। নায়িকা ভিডিয়োতে ক্যাপশন করেছেন, ‘এভাবে ফ্রন্ট ফ্লিপ করা উচিত না। বাড়িতে এটা করার চেষ্টা করবেন না। মালাঙ্গে ভাঙা হাঁটু নিয়েই রিহার্সাল করতে হয়েছিল।’

মুক্তি পেয়েছে তাঁর আগামী ছবি ‘মালাঙ্গ’-এর প্রথম ঝলক। এটি একটি রোম্যান্টিক থ্রিলার। পরিচালক মোহিত সুরী এর আগে তৈরি করেছেন ‘জেহের’, ‘কলিযুগ’, ‘এক ভিলেন’ ও ‘আশিকি টু’-র মতো ব্যতিক্রমী প্রেমকাহিনি নির্ভর ছবি। এবার তাঁর নতুন টার্গেট ‘মালাঙ্গ’। ছবিটি অত্যন্ত আবেগঘন মুহূর্ত উপহার দেবে দর্শককে। সে কথা প্রমাণ করছে নায়কের প্রথম ঝলকের ছবি শেয়ারের ক্যাপশন। লেখা হয়েছে, ‘ভালোবাসা পবিত্র, ঘৃণাও তাই’।

আদিত্যর লুকের প্রশংসা শুধুই নেটিজেনের নজর কেড়েছে তাই নয়। বাহবা দিয়েছেন আদিত্যর সহকর্মীরাও। আলিয়া আগুনের ইমোজি শেয়ার করেছেন। বরুণ ধাওয়ান লিখেছেন, ঈশ্বরের সেনা। প্রাথমিক ভাবে ছবিতে অনিল কাপুর, কুনাল খেমু ও দিশা পাটানির চরিত্রায়ণ করা হয়েছে। ছবিতে ভিলেনের চরিত্রে দেখা যাবে অনিলকে। কুমার খেমুর সঙ্গে দ্বিতীয় বার কাজ করছেন পরিচালক মোহিত সুরী। গত মার্চ থেকে ছবির শ্যুটিং শুরু হয়েছে। অক্টোবরে শেষ হওয়ার পর পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ চলছে।