বাংলাদেশ মাদরাসা ছাত্রকল্যাণ পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন

বাংলাদেশ মাদরাসা ছাত্রকল্যাণ পরিষদের ২০২০ সেশনের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। পরিষদের নিজস্ব কার্যালয়ে আয়োজিত সভায় এ কমিটি ঘোষণা করা হয়। পরিষদের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা হাফেজ ইমদাদুল হক এর পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা সালাহউদ্দীন আইয়ুবী। সভায় পরিষদের সম্মতিক্রমে ২০২০ সেশনের জন্য খন্দকার মোকাদ্দাস আলীকে কেন্দ্রীয় আহবায়ক, শাকির বিন হুসাইনকে সদস্যসচিব করে কমিটির নাম ঘোষণা করেন পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা সালাহউদ্দীন আইয়ুবী। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের সদ্য বিদায়ী আহবায়ক হাফিজ জাকির হোসাইন, মোস্তফা কামাল, মোহাম্মদ নাছরুল্লাহ প্রমুখ।

