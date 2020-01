লক্ষ্মীপুরে কৃষক রশিদ হত্যায় প্রধান আসামির যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিবেদক :

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে কৃষক আবদুর রশিদ হত্যা মামলার প্রধান আসামি গিয়াস উদ্দিনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। এসময় মামলার আরও ৬ আসামিকে খালাস দেওয়া হয়। রায়ের সময় দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আদালতে উপস্থিত ছিলেন না। সোমবার (২০ জানুয়ারি) দুপুরে লক্ষ্মীপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. শাহেনূর এ রায় দেন। জজ আদালতের সরকারি কৌশুলি (পিপি) মো. জসিম উদ্দিন মামলার রায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি গিয়াস উপজেলার উদনপাড়া গ্রামের মৃত কাদর আলীর ছেলে। খালাসপ্রাপ্তরা হলেন দণ্ডপ্রাপ্ত গিয়াসের ভাই মন্তাজ মিয়া, তোফাজ্জল হোসেন, ভাতিজা দেলোয়ার হোসেন, ইমান হোসেন, কাউছার ও শফিক।

এজাহার সূত্রে জানা যায়, মামলার বাদি ছিদ্দিক মিয়ার মেয়ে হাজেরা খাতুনের কাছ থেকে আসামি গিয়াস টাকা ধার চায়। কিন্তু টাকা দিতে না পারায় হাজেরার সঙ্গে গিয়াস ঝগড়া সৃষ্টি করে। এর জের ধরে ২০১২ সালের ১৭ আগস্ট আসামিরা লাঠিসোটা নিয়ে ছিদ্দিকের বাড়িতে এসে গালমন্দ করে। এতে বাধা দিলে বাদীর বড়ভাই আবদুর রশিদকে লোহার ছেনা দিয়ে গিয়াস আঘাত করে। এতে তার ঘাড়ে রক্তাক্ত জখম হয়। ওইসময় হাজেরাকেও মারধর করা হয়। চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন জড়ো হতে থাকলে আসামিরা পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। পরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আবদুর রশিদ মারা যান।

২০১৩ সালের ২৮ জানুয়ারি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা উপ-পরিদর্শক (এসআই) আবুল কাশেম ৭ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশীট দাখিল করেন। দীর্ঘ সাক্ষ্য গ্রহণ ও শুনানী শেষে সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় প্রধান আসামি গিয়াসকে আদালত যাবজ্জীবন কারাদ- ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।