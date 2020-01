ইসলামপুরে ৮টি চোরাই গরুসহ ৩ চোর আটক

লিয়াকত হোসাইন লায়ন,জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের ইসলামপুরে ৮টি চোরাই গরুসহ ৩চোরকে আটক করেছে থানা পুলিশ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে উপজেলার গোয়ালের ইউনিয়নের ফারাজি পাড়া গ্রামের মন্টুর বাড়ি থেকে দুইটি ও বাহাদুরের বাড়ি থেকে ছয়টি চোরাই গরু উদ্ধার করেছে পুলিশ। পরে উপজেলার বিভিন্নস্থান অভিযান চালিয়ে খোরশেদ আলম(৫০) .ফরিদ আলী(৪০) ও মন্ডল(২১) নামের তিন চোরকে আটক করে পুলিশ।

জানাগেছে, রোববার গভীর রাতে পলবান্দা ইউনিয়নের বাহাদুরপুর গ্রামের অসহায় কৃষক বাদশা মিয়ার গোয়ালঘর থেকে দু’টি গরু চুরি হয়। এ সুত্রধরে গোয়ালেরচর ইউনিয়নের ফারাজী পাড়া গ্রামের মন্টুর ও বাহাদুরের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে পুলিশ ওই হারিয়ে যাওয়া ২টি গরু ৮টি গরু উদ্ধার করে।

ইসলামপুর সার্কেল এএসপি সুমন মিয়া জানান, উদ্ধারকৃত আট গরুর মধ্যে ছয়টির গরুর মালিক এখনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে গরু চোরদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে। এ ব্যাপারে আটককৃতদের বিরুদ্ধে গরু চুরির মামলা হয়েছে।