নবাবগঞ্জের সাংবাদিক সঞ্জয় রায়ের পরলোকগমন

মোঃ মামুনুর রশিদ,নবাবগঞ্জ (দিনাজপুর) প্রতিনিধিঃ

দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে সাংবাদিক সঞ্জয় রায় (৪০) পরলোকগমন করেছেন।সে উপজেলার তর্পনঘাট গ্রামের শ্রী অধির চন্দ্রের পুত্র। মৃত্যু কালে তিনি স্ত্রী, ১পুত্র, ১ কন্যা, পিতা-মাতা ভাই বোনসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে মারা যান। সাংবাদিক সঞ্জয় রায় দৈনিক বগুড়া পত্রিকার দিনাজপুর জেলা প্রতিনিধি ও নবাবগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের কর্মচারী হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

রবিবার দিবাগত রাত ৩টায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

সোমবার দুপুর ১২টায় তার মাঙ্গলিক ক্রিয়া সম্পন্ন শেষে তর্পনঘাট কেন্দ্রীয় বিষ্ণু মন্দির সংলগ্ন শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তার অকাল মৃত্যুতে আত্মার শান্তি কামনা ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন নবাবগঞ্জ প্রেসক্লাবের সাংবাদিকবৃন্দ ।