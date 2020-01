নবাবগঞ্জে দৈনিক ভোরের দর্পণের ১৯ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

মোঃ মামুনুর রশিদ,নবাবগঞ্জ(দিনাজপুর) প্রতিনিধিঃ

দিনাজপুরের নবাবগঞ্জে জাতীয় দৈনিক ভোরের দর্পণের ২০ বছর পর্দাপণ ও ১৯ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল ১১টায় প্রেসক্লাব সভাকক্ষে প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ ছানাউল্লাহের সভাপতিত্তে প্রধান অতিথি হিসাবে কেক কেটে অনুষ্ঠানের সুচনা করেন উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ আতাউর রহমান ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছাঃ নাজমুন নাহার।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন নবাবগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ আল মামুন,উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মোছাঃ পারুল বেগম,থানা অফিসার্স ইনচার্জ (ওসি) অশোক কুমার চৌহান, প্রেসক্লাবের সাঃ সম্পাদক মোঃ হাসিম উদ্দিন, একাত্তর টিভির উপজেলা প্রতিনিধি সুলতান মাহমুদ,ভোরের র্দপণের প্রতিনিধি অলিউর রহমান মেরাজ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে অতিথিরা দৈনিক ভোরের র্দপণের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন। অনুষ্ঠানে

সঞ্চালনা করেন দৈনিক ভোরের কাগজ নবাবগঞ্জ প্রতিনিধি মোঃ আতিকুল ইসলাম চৌধুরী।