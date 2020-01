মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মান্নানের কফিনে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

ঢাকা: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বগুড়া থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের এমপি মরহুম আব্দুল মান্নানের কফিনে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এ সময় মরহুমের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পর প্রধানমন্ত্রী সেখানে কিছু সময় নিরবে দাঁড়িয়ে থাকেন।

সোমবার সকালে জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় জাতীয় পতাকায় মোড়া আব্দুল মান্নানের কফিনে শ্রদ্ধা জানান তিনি।

এরপর প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে দলের পক্ষে আরেকটি শ্রদ্ধাঞ্জলী মরহুমের কফিনে অর্পণ করেন।

এর আগে, রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের পক্ষ থেকে তার সামরিক সচিব প্রয়াত এমপির কফিনে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এছাড়া, জাতীয় সংসদের স্পিকার ড.শিরিন শারমীন চৌধুরী এবং ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বি মিয়া এবং চিফ হুইপ ও হুইপবৃন্দও মরহুমের কফিনে পুস্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতার পক্ষে জাতীয় পার্টির মহাসচিব মশিউর রহমান রাঙ্গা মরহুমের কফিনে পুস্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মান্নানকে ঢাকা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সম্মান জানানো হয়।

এর আগে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় মরহুমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রীপরিষদ সদস্য, ডেপুটি স্পিকার, চিফ হুইপ, হুইপবৃন্দ, এমপিরা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা জানাজায় অংশ নেন।

মরহুমের আত্মার শান্তি কামনা করে এ সময় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

একাদশ জাতীয় সংসদে বগুড়া-১ (সরিয়াকান্দি-সোনাতলা) আসন থেকে নির্বাচিত এমপি আব্দুল মান্নান গত শনিবার সকালে রাজধানীর একটি হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। মৃত্যুর সময় তার বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক ও প্রচার সম্পাদক এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ছিলেন।