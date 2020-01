রাজারহাটে শীতার্ত মানুষের পাশে জাপা

এ.এস.লিমন, রাজারহাট (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি।।

তাং-২০-০১-২০২০।

কুড়িগ্রামের রাজারহাটে জাপার উদ্যোগে ৩ হাজার শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। সোমবার বিকালে উপজেলার ৭ ইউনিয়নের শীতার্ত মানুষের মাঝে এ শীতবস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়।বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন- রাজারহাট উপজেলা জাপার সভাপতি আলহাজ্ব আমজাদ হোসেন, উপজেলা জাতীয় যুব সংহতির সভাপতি মো.ওয়াহেদ আলী সরকার,জাপা নেতা এরশাদুল হক খোকা,ছিনাই ইউপির জাপার সভাপতি মোঃ কায়ুম মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম,বিদ্যানন্দ ইউপির জাপার সভাপতি মোঃ আইয়ুব আলী,সাধারণ সম্পাদক মোঃ শাহ আলম, সাংবাদিক এ.এস.লিমন প্রমূখ।# (ছবি সংযুক্ত)