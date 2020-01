লক্ষ্মীপুরে কালেক্টরেট কর্মচারীদের কর্মবিরতি

স্টাফ রিপোর্টার : পদ পদবী পরিবর্তন, বেতন গ্রেড উন্নীত করণের দাবীতে বাংলাদেশ কালেক্টরেট সহকারী সমিতি (বাকাসস) লক্ষ্মীপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সোমবার (২০ জানুয়ার ) থেকে ২ ঘন্টা কর্মবিরতি শুরু করেছে জেলা প্রশাসক কার্যালয়, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় এবং উপজেলা ভূমি অফিসের কর্মরত ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীরা।

সকাল ৯ টায় কেন্দ্রিয় কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে অফিসে প্রবেশ করে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে ১১ টা পর্যন্ত জেলা কালেক্টর ভবন প্রাঙ্গণে ২ ঘন্টা কর্মবিরতি পালন করা হয়।

কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন, (বাকাসস) জেলা শাখার সভাপতি মাসুম কবির, সহসভাপতি সিরাজুল ইসলাম পাটোয়ারী, সাংগঠনিক সম্পাদক আবু তাহের, অশোক কুমার, জহির উদ্দিন, আলতাফ হোসেন, তোহিদুর রহমান প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, মাননীয় প্রধান মন্ত্রী দাবীর বিষয়ে গত ১৯/০৬/২০১১ ইং তারিখে পদবী পরিবর্তন সংক্রান্ত সার সংক্ষেপ অনুমোদন দিলেও তা আজও বাস্তবায়ন হয়নি।

এ ছাড়া আমাদের দাবীর মুখে সম্প্রতি জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয় কর্তৃক গঠিত স্থায়ী কমিটি গত ০৩/০৭/২০১৩ ইং সভার সুপারিশ আজও বাস্তবায়ন হয়নি।

বক্তারা আরও বলেন, বাংলাদেশ সচিবালয়ে ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের পদ পরিবর্তনের সুযোগ থাকলেও বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সহকারী কমিশনার ভূমি অফিসে কর্মরত ৩য় শ্রেণীর ক্ষেত্রে তা কেন প্রযোজ্য হবেনা।

আমাদের দাবী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে (২০-২১ জানুয়ারী) ২ ঘন্টা করে কর্মবিরতি পরে ২২-২৩ জানুয়ারী একই দাবীতে ৩ ঘন্টা করে কর্মবিরতি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পরে কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ পরবর্তী কর্মসূচি নেওয়া হবে। এসময় জেলা কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।