লামায় ফাইতং আওয়ামীলীগ সভাপতির পিতার ইন্তেকাল

সাহাব উদ্দিন রিটু ,(লামা ,বান্দরবান)প্রতিনিধি:বান্দরবানের লামায় ফাইতং আওয়ামীলীগ সভাপতির পিতা ইন্তেকাল করেছেন॥মঙ্গলবার ৩টার দিকে চট্রগ্রাম মেডিকেলে হেলালুদ্দিনের পিতা দেলোয়ার হোসেন(৮৫)মুত্যু বরন করেন।কাল বুধবার বেলা ১১টায় মরহুমের নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হবে।

ফাইতং ইউনিয়ন যুবলীগ সম্পাদক রিজু আহমদ জানান,বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ফাইতং ইউনিয়ন শাখার সভাপতি মো.হেলালুদ্দিনের পিতা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দেলোয়ার হোসেন (৮৫) দূরারোগ্য রোগে ভুগলে তাকে চট্রগ্রাম মেডিকেলে ভর্তি করা হয়।সেখানে আইসিউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় তিনি মারা যান।কাল বুধবার বেলা ১১টায় মরহুমের নামাজে জানাযা অনুষ্টিত হবে বলে জানা যায়।

