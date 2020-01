কর কমিশনারের কার্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীন কর কমিশনের আওতায় সকল কর অঞ্চলের নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি এখানে প্রকাশ করা হয়। সবার আগে সকল বিভাগের কর অঞ্চলের চলমান নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখতে এখানে ভিজিট করুন

TaxCTG job circular 2020: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অর্থ মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ থেকে কর কমিশনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে। কর কমিশনারের কার্যালয়ের চট্টগ্রাম কর অঞ্চল-১ ০৬টি পদে মোট ৫১ জনকে নিয়োগ দেবে। পদগুলোতে চট্টগ্রাম বিভাগের সকল জেলার নারী ও পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি( taxctg job circular 2020 ) বিস্তারিত দেওয়া হল।

পদের নাম : উচ্চমান সহকারী

পদ সংখ্যা : ১০ টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী এবং কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা।

বেতন স্কেল : ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম : সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর

পদ সংখ্যা : ০৩ টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন স্কেল : ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম : সাঁট মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর

পদ সংখ্যা : ১৫ টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন স্কেল : ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম : অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক

পদ সংখ্যা : ১১ টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা : উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমান পাস।

বেতন স্কেল : ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম : অফিস সহায়ক

পদ সংখ্যা : ০৮ টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি পাস

বেতন : ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

পদের নাম : নিরাপত্তা প্রহরী

পদ সংখ্যা : ০৪ টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি পাস

বেতন : ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে http://ctax1.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আবেদনপত্র পূরণ করতে পারবেন।

আবেদন শুরুর সময়: ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ সকাল ১০:০০ টা থেকে আবেদন করা যাবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ জানুয়ারি ২০২০ বিকাল ০৫:০০ টা পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

বিস্তারিত জানতে অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন: