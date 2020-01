হাতের তালু দিয়েই হবে পেমেন্ট!

ক্যাশ, চেক কিংবা ক্রেডিট কার্ডের ঝামেলা শেষ। এবার অনেক সহজেই যেকোন মূল্য পরিশোধ করা যাবে। তাছাড়া যেকোন মূল্য পরিশোধে আঙুলের ছাপের বিকল্প এসে পড়ছে। আঙুলের ছাপের চেয়ে নিরাপদ হওয়ার কারণে এবার ক্রেতাদের তালু স্ক্যান করে মূল্য পরিশোধ সেবা দেয়ার পরিকল্পনা করছে অ্যামাজন।

হাতের তালুতে থাকা শিরা বা ধমনি স্ক্যান করার মাধ্যমে করা যাবে যেকোন অর্থ পরিশোধ। আঙুলের ছাপ নকল হওয়ার ভয়ে কর্মীদের পরিচয় যাচাই করতে অনেক প্রতিষ্ঠান এই পদ্ধতি অবলম্বন করছে।

নতুন এই পদ্ধতিতে অ্যামাজন শপ কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠানে কেনাকাটা করার পর নির্দিষ্ট স্থানে হাত রাখলেই পরিশোধ হয়ে যাবে অর্থ। পিন নম্বরের ঝামেলা না থাকায় সময়ও নষ্ট হবে না গ্রাহকদের। সেজন্য আগে থেকেই গ্রাহকের পরিচয় ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য দিয়ে হাতের তালু স্ক্যান করতে হবে ।

সূত্র : ইন্টারনেট