অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ২৪৬ রানে জিতল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে টস জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে ৫০ ওভারে ৩০৩ রান সংগ্রহ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অনূর্ধ্ব-১৯ দল। জবাবে নাইজেরিয়ার যুবারা অলআউট হয় মাত্র ৫৭ রানে। ফলে ২৪৬ রানের বিশাল জয় পায় গেইল-রাসেলদের উত্তরসূরিরা।

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত দুর্দান্ত খেলেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচেই জয় তুলে নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তারা। অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু করা ক্যারিবিয়ানরা দ্বিতীয় ম্যাচে ইংল্যান্ডকেও হারায়। এরপর শেষ ম্যাচে নাইজেরিয়াকে একরকম গুঁড়িয়েই দিল তারা।

ব্যাটিংয়ে নেমে ধীরগতিতে ব্যাটিং শুরু করেন দুই উইন্ডিজ ওপেনার কিমানি ম্যালিয়াস ও লিওনার্দো জুলিয়েন। ১৬.২ ওভারে ৭০ রান তোলেন তারা। ৪৭ বলে ১৮ রান করে আউট হন জুলিয়েন। অপর ব্যাটসম্যান ম্যালিয়াস তুলে নেন হাফসেঞ্চুরি। দলীয় ১৩৫ রানে ৬৫ রান করে থামেন ম্যালিয়াস। এরপর ১৯৯ রানের মধ্যেই ৬ উইকেট হারিয়ে কিছুটা চাপে পড়ে উইন্ডিজরা।

সপ্তম উইকেটে দলের হাল ধরেন ম্যাথু প্যাট্রিক ও জশুয়া জেমস। এ জুটিতে আসে ৯০ রান। তাদের ঝড়ো ব্যাটিংয়ে শেষ তিন ওভারে স্কোরবোর্ডে জমা হয় ৪৩ রান। প্যাট্রিক ৬৮ ও জেমস ৪৩ রান করে আউট হন। ৫০ ওভার শেষে ক্যারিবিয়ানরা থামে ৮ উইকেটে ৩০৩ রান তুলে।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে জেইডেন সিলস অ্যাসমেড নেডদের বোলিং তোপে বিপর্যয়ে পড়ে নাইজেরিয়া। নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়ে ২১.৪ ওভারেই অলআউট হয় তারা। আলআউট হওয়ার আগে সংগ্রহ করে মাত্র ৫৭ রান। সিলস ৪টি, নেড ৩টি ও প্যাট্রিক ২টি উইকেট শিকার করেন। ম্যাচসেরা নির্বাচিত হন প্যাট্রিক।