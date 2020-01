ইসলামপুরে ভটভটি চাপায় ঔষধ ব্যবসায়ীর মৃত্যু

লিয়াকত হোসাইন লায়ন,জামালপুর প্রতিনিধি ॥ জামালপুরের ইসলামপুরে ভটভটি চাপায় মোটর সাইকেল চালক রশিদুজ্জান(৫০) নামে এক ঔষধ ব্যবসায়ী মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার ইসলামপুর-দেওয়ানগঞ্জ মহাসড়কের বাটিকামারী মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ঔষধ ব্যবসায়ী রশিদুজ্জান পৌর শহরের পলবান্ধা উজান পাড়া গ্রামের মৃত ময়দান আলীর পুত্র।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,সন্ধ্যায় ঔষধ ব্যবসায়ী রশিদুজ্জামান দোকান থেকে মোটর সাইকেল দিয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন। হঠাৎ দেওয়ানঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা দ্রুত গামী একটি অবৈধ ভটভটি তাকে ধাক্কা দেয়। এতে সে গুরুতর আহত হয় । আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিসৎক মৃত ঘোষণা করেন। ইসলামপুর থানার এস আই আবু রায়হান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান,খবর পাওয়া সাথে সাথেই ঘটনার স্থল আমরা পরিদর্শন করেছি। চালক পালিয়ে যাওয়ায় তাকে আটক করা যায়নি।

