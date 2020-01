এ রায় বিচারের প্রথম স্বাদ

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যার বিচারে হেগের আদালতে যখন রায় ঘোষণা চলছিল তখন টেলিভিশনের পর্দায় চোখ নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের। কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শিবিরগুলোতে ছোট-ছোট দোকানে টেলিভিশন ও রেডিওর খবরে কান পাতেন তারা। রায় ঘোষণার পর তাদের চোখে দেখা মেলে আনন্দ অশ্রুর।

দেশটিতে নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের রক্ষায় আন্তর্জাতিক আদালতে অন্তর্বর্তীকালীন রায়কে বিচারের প্রথম স্বাদ বলছে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গারা। একইসঙ্গে পূর্ণাঙ্গ রায়ে গণহত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি রোহিঙ্গাদের।

বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) বিকালে টেকনাফের লেদা, শালবন নয়াপাড়া ও লেদা শিবির ঘুরে রোহিঙ্গাদের এমন প্রতিক্রিয়া জানা যায়।

ঘরে ফেরার আশার কথা জানিয়ে এ দিন রোহিঙ্গারা জানান, এ রায়ে অং সান সুচির লজ্জা পাওয়া উচিত। মামলার ছয়টি অভিযোগের মধ্যে চারটি তাদের (রোহিঙ্গা) পক্ষে আসায় এ রায়কে প্রথম জয়ের স্বাদ হিসেবে গ্রহণ করেন তারা। একই সঙ্গে দ্রুত তাদের প্রত্যাবাসন সম্পন্ন করার দাবিও জানান।

এ দিকে বৃহস্পতিবার বিকালে নেদারল্যান্ডসের হেগে আন্তর্জাতিক আদালতে রোহিঙ্গা গণহত্যার অভিযোগে গাম্বিয়ার করা মামলায় অন্তর্বর্তীকালীন চারটি আদেশ দিয়েছেন আদালত। সেগুলো হলো- রোহিঙ্গা গণহত্যার বিরুদ্ধে অং সান সু চি-র যুক্তি খারিজ। শাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও মিয়ানমারকে অবশ্যই রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা রোধে সব ব্যবস্থা নিতে হবে। দেশটিকে অবশ্যই ধ্বংস রোধ করতে হবে এবং সম্পর্কিত প্রমাণ সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। আজ থেকে ৪ মাসের মধ্যে এবং মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রতি ৬ মাসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন এমন রায়ের পর টেকনাফের নয়াপাড়া নিবন্ধিত রোহিঙ্গা ক্যাম্পের আবদুল করিম বলেন, ‘আইসিজে দেওয়া রায় নিয়ে আমরা অনেক খুশি, এটি মাত্র শুরু। মনে হচ্ছে এটি বিচারের প্রথম স্বাদ। এই রায় দ্রুত বাস্তবায়ন দেখতে চাই। কিন্তু প্রত্যাবাসনের বিষয়টি যদি সামনে আনা যেত তাহলে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন দ্রুত শুরু করা যেত।’

বার্মিজ রোহিঙ্গা অর্গানাইজেশন (ইউকে) প্রধান থুন কিং বলেন, ‘বিভিন্ন সময় স্বাধীন তদন্ত প্যানেলের নামে রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যার ঘটনাগুলো এড়িয়ে সরকারি বাহিনীকে রক্ষার চেষ্টা করছে মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর অং সান সুচি। এই রায়ের মাধ্যমে মিয়ানমার আরও বেশি চাপে পড়বে। কেননা এই মামলাতে নিজে উপস্থিত ছিলেন সুচি।

রোহিঙ্গাদের সংগঠন আরাকান রোহিঙ্গা সোসাইটি ফর পিস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটসের (এআরএসপিএইচ) সাধারণ সম্পাদক মাস্টার সৈয়দ উল্লাহ বলেন, ছয়টির দাবির মধ্যে চারটি আমাদের পক্ষে এসেছে। তবে সবচেয়ে বড় কথা রোহিঙ্গা গণহত্যার বিরুদ্ধে সু চি-র যুক্তি খারিজ করা হয়েছে। এটি প্রমাণ করে সেখানে গণহত্যা হয়েছে। এ জন্য রায়ের দিন সু চি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। এ থেকে সুচির লজ্জা পাওয়া উচিত। তবে প্রত্যাবাসনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে ভালো হতো।

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে শূন্য রেখা রোহিঙ্গা শিবিরের চেয়ারম্যান দিল মোহাম্মদ বলেন, ‘আইসিজে রায়ে খুশি, এটি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য প্রথম জয়। কেননা যুগ যুগ ধরে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী নির্যাতনের শিকার হলেও কোনো বিচায় পায়নি।’

এ দিকে রোহিঙ্গা ওমেন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা অ্যাডভোকেট রাজিয়া সুলতানা বলেন, ‘এটা মাত্র শুরু, এই রায়ে স্বপ্ন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।’

কক্সবাজার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন বলেন, ‘আইসিজের ঘোষিত রায়ের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ক্যাম্পে নজরদারি রাখা হয়েছে।’