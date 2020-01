কুড়িগ্রামে ৩য় দফা শৈত্য প্রবাহে জনজীবন বিপর্যস্ত সারাদেশের সর্বনি¤œ তাপমাত্রা কুড়িগ্রামে ৭ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস

আনোয়ার হোসেন,কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : তারিখ-২২.০১.২০ইং

কুড়িগ্রামে ৩য় দফা শৈত্য প্রবাহে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। মাঘের শীতে বাঘ ডাকে এ প্রবাদ এখন ঠান্ডায় কাহিল উত্তরের জনপদ কুড়িগ্রামে। ক্রমাগত বাড়ছে তীব্র শীতের প্রকোপ। সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে গেলেও সুর্যের মুখ দেখা যাচ্ছে না। বুধবার জেলার সর্বনি¤œ তাপমাত্র রেকর্ড করা হয়েছে ৭ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ভোররাত থেকে ঘন কুয়াশা ঝড়তে থাকে টিপটিপ বৃষ্টির মতো। তীব্র শীতের কনকনে ঠান্ডায় দিনমজুর মানুষজন বাহিরে যেতে পারছে না। বিশেষ করে দিনমজুর খেটে খাওয়া মানুষরা কাজে যেতে না পাড়ায় পড়েছে চরম বিপাকে। ঘন কুয়াশায় অনেককেই দিনের বেলা গাড়িতে হেড লাইট জ্বালিয়ে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। বিপাকে পড়েছে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরাও। শীতের কারণে স্কুল-কলেজ যেতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে তাদের। শীতের তীব্রতায় গরম কাপড়ের অভাবে চরম দুর্ভোগে পড়েছে ৪শ ৫শতাধিক চরাঞ্চলের শিশু-বৃদ্ধসহ শ্রমজীবী ও ছিন্নমুল মানুষেরা। এদিকে, অতিরিক্ত ঠান্ডার কারণে কুড়িগ্রামের হাসপাতালগুলোতে ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়াসহ বিভিন্ন শীত জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হচ্ছে অনেক শিশু ও বৃদ্ধ। এই শীতে কৃষি শ্রমিকরাও পড়েছে চরম বিপাকে। শীতের কারণে চলতি বোরো মৌসুমের কাজ এখনও শুরু হয়নি ফলে বেকার দিন কাটাতে হচ্ছে শ্রমিকদের। এছাড়া টানা শৈত্য প্রবাহে বেশির ভাগ বোরো চারার বৃদ্ধি না হওয়ায় আবাদ শুরু করতে দেরি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কৃষকেরা। অন্যদিকে, ঘন কুয়াশা ও তীব্র ঠা-ার কারণে শ্রমজীবী মানুষের পাশাপাশি চরম বিপাকে পড়েছে নদী নির্ভর কর্মজীবী এবং মৎস্যজীবীরা। ঘন কুয়াশার কারণে নৌরুটে নৌকা চালানো কষ্টসাধ্য এবং বিপদজনক। কখনও দিক ভুল হয়ে চরায় আটকে যাচ্ছে নৌকা। থেমে থাকতে হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কুড়িগ্রামের রাজারহাট আবহাওয়া অফিস জানায়, জেলার উপর দিয়ে শৈত্য প্রবাহ বইছে। বুধবার সকাল ৯টায় জেলার সর্বনি¤œ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৭ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

