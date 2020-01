বিএনপির কারাবন্দি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে তার স্বজন ও পরিবারের সদস্যরা সাক্ষাৎ করবেন।

শুক্রবার (২৪ জানুয়ারি) বিকাল ৩টার দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) হাসপাতালে খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করবেন তার পরিবারের সদস্যরা।

বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) বিএনপি চেয়ারপারসনের প্রেস উইং সদস্য শামসুদ্দিন দিদার গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

দিদার জানান, শুক্রবার বিকালে বিএসএমএমইউয়ের কেবিন ব্লকে চিকিৎসাধীন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে যাবেন তার স্বজনরা।