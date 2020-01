দুমকিতে ‘গণশুনানী’ অনুষ্ঠিত

মো: সুমন মৃধাদুমকি (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি॥ পটুয়াখালীর দুমকিতে কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক স্থানীয় সরকার(ইএএলজি) প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়ন পর্যায়ের ‘গণশুনানী’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) সকালে শ্রীরামপুর ইউপি কার্যালয়ে চেয়ারম্যান মো: আমিনুল ইসলাম সালাম’র সভাপতিত্বে গণশুনানী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শঙ্কর কুমার বিশ^াস । এসময় বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রকল্প কর্মকর্তা-ডিএফ, পটুয়াখালী মো: মোমেন খান, উপজেলা আ’লীগ নেতা মো: ফোরকান আলী মৃধা, মাওলানা মো: আলমগীর হোসেন, আবু ইউসুফ খান, কেএম সহিদুল ইসলাম, মো: জাকির হোসেনসহ ইউপি সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

