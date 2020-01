পতœীতলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি পরিবারের সদস্য ও শীক্ষার্থীদের মাঝে ১১লক্ষ টাকার অনুদান বিতরণ

শামীম আক্তার চৌধুরী প্রিন্স, পতœীতলা (নওগাঁ) প্রতিনিধিঃ পতœীতলায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এবং জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ ঢাকার অর্থায়নে উপজেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি পরিবারের সদস্য ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি পরিবারের এইচএসসি বা তদুর্দ্ধ শিক্ষার্থীদের এককালীন অনুদান বিতরণ অনুষ্ঠান বুধবার বেলা ১১টায় উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আব্দুল গাফফার।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আহাদ (রাহাত), উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার সুলতান আহমেদ, উপজেলা দূর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি ও পতœীতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি সিনিয়র সাংবাদিক আলহাজ্ব বুলবুল চৌধুরী, সহকারী প্রোগ্রামার কুলসুম খাতুন, দিবর ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল হামিদ সহ অন্যান্য সূধীজন প্রমূখ।

সভায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি পরিবারের ৮১জন সদস্য ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি পরিবারের এইচএসসি বা তদুর্দ্ধ ১৯২জন শিক্ষার্থীর মাঝে প্রত্যেককে নগদ ৪হাজার করে সর্বমোট ১০লক্ষ ৯২হাজার টাকা প্রদান করা হয়।