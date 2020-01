পাবনা ডিবেট সোসাইটি পিডিএস’র ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অনুমোদন

আর কে আকাশ, পাবনা প্রতিনিধি : ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশন বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সর্ব সম্মতিক্রমে কুষ্টিয়া জোনের গুরুত্বপূর্ণ পাবনা ডিবেট সোসাইটির (পিডিএস) ৫১ সদস্য বিশিষ্ট ২০২০-২১ কার্যনির্বাহী পূর্ণাঙ্গ কমিটির অনুমোদন দিয়েছে। অনুমোদিত কমিটি আগামী দুই বছর পাবনা জেলার বিতর্ক শিল্পের প্রচার এবং প্রসারের সাথে সাথে কুষ্টিয়া জোনের সার্বিক কার্যক্রমে এবং ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন আয়োজনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।

অনুমোদিত কমিটির সভাপতি হলেন স্বাধীন মজুমদার, সহ সভাপতি জাহিদ হাসান ইমন (সার্বিক), ফাহমিদা সামিয়া (বিতর্ক), আলী ইমাম (প্রশাসন) সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ হাসনাত প্রান্ত, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নুরুন্নাহার ইয়াসমিন নুপুর (ইংরেজি বিতর্ক), শৈবাল (বাংলা বিতর্ক), সোহান ফেরদৌস সাকিব (যোগাযোগ), সাংগঠনিক সম্পাদক মামুনুর রহমান, রওশন হোসেন রিফাত, কোষাধ্যক্ষ রুহানা ফাইজুন, দপ্তর সম্পাদক রাসেল রাইয়ান, উপ দপ্তর সম্পাদক মাহিম হোসেন, মৃদুল, নারী সম্পাদক আনিকা তাবাসসুম, অনুষ্ঠান বিষয়ক সম্পাদক রেদওয়ান রিয়াদ, প্রেস ও মিডিয়া বিষয়ক সম্পাদক জিয়াম, প্রচার ও আইসিটি বিষয়ক সম্পাদক কাইমুজ্জামান সোহেল, প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক হাসান সোহান, পাঠাগার সম্পাদক সাকিবুর রোহান, শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক শুভাশিষ রায়, কার্যকরী সদস্য মালিহা দিয়া, শেফা, সৈকত, তায়েবা, আতিয়া, নিধি, পুষ্পিতা, সম্মানিত কার্যকরী সদস্য মিজানুর রহমান শাকিল, সানজিদা ইভা, আমাতুল্লাহ ইসলাম, বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, সেতু আরমান, শাকিলা বৃষ্টি, রাকিবুল হাসান স্বাধীন, সিরাজুম মিথিলা।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক আলহাজ্ব মোশারফ হোসেন (চেয়ারম্যান, পাবনা সদর উপজেলা পরিষদ), মডারেটর মুক্তার হোসেন (বিশিষ্ট সমাজ সেবক) ও শামসুন্নাহার বন্যা, অধ্যাপক পাবনা সিটি কলেজ, সম্মানিত উপদেষ্টা মঈন কাদেরী, শরীফ প্রধান, ফারুক হোসেন, এম আর খান মামুন, সাখাওয়াত তপন, মুস্তাকিম সবুজ, কাওসার আলম।

ছাত্র উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন তাসফিয়া আফরিন ফারিয়া, রাহাত হোসেন পল্লব, আসিফ ইসতিয়াক নাফি, নাঈম আহমেদ খান, কামরুল হাসান রাহাত, মুস্তাকিম মুহিব।

আজীবন সদস্য মুক্তার হোসেন ( ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনকারী, পিডিএস কার্যালয়), স্বাধীন মজুমদার (প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি), জাহিদ হাসান ইমন ( প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক)।

Please follow and like us: