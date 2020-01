বিদ্যালয়ের পাশে মুরগীর ফার্ম আগৈলঝাড়ায় দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা পেতে শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

বরিশাল ব্যুরো ॥ জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার বাগধা ইউনিয়নের পূর্ব খাজুরিয়া দারুল ফালাহ নিন্ম মাধ্যমিক একাডেমীর পাশে একাধিক মুরগীর ফার্ম নির্মান করায় দুগর্ন্ধে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া বন্ধের উপক্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা পেতে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করে বৃহস্পতিবার সকালে শিক্ষার্থীরা ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত সাত বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ওই বিদ্যালয়ে প্লে গ্রুপ থেকে ষষ্ঠ শ্রেনী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। গত কয়েকবছর পূর্বে স্কুলের পাশে একাধিক মুরগীর ফার্ম নির্মান করায় বর্তমানে ওই এলাকার পরিবেশ দুষণের কবলে পরেছে। বিদ্যালয়সহ পাশ্ববর্তী বাড়ির বাসিন্দারা দুর্গন্ধের কারণে নানাবিধ রোগের আক্রান্ত হচ্ছেন।

বর্তমানে ওই বিদ্যালয়ে ২৬২ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এসব শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন চরম দুর্গন্ধের ভোগান্তি উত্তরণে ফার্মের মালিক সাবেক প্রয়াত ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল হক তালুকদারের পুত্র নিপু তালুকদার ও তার সহদর অপু তালকুদারকে পরিবেশ দুষন ও শিক্ষার্থীদের ভোগান্তির বিষয়টি জানালেও তারা বিষয়টি কর্ণপাত না করেই শিক্ষকদের সাথে অসদ আচারন করেন। ফার্মের মালিকরা এলাকার প্রভাবশালী হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছেন না।

উপায়অন্তুর না পেয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় সংলগ্ন পাঁকা সড়কে হাতে বিভিন্ন ধরণের প্লাকার্ড নিয়ে পরিবেশ দুষণ ও মুরগীর ফার্ম অপসারনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেন।

স্থানীয় ইউপি সদস্য মোঃ ইউনুস মিয়া বলেন, মুরগীর ফার্মের বর্জ ও পানি দুষণের বিষয়টি ফার্মের মালিকদের জানালে তারা দম্ভ দেখিয়ে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। বাগধা ইউপি চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম বাবুল ভাট্টি বলেন, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে বিষয়টি শুনেছি। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হবে। এ ব্যাপারে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও দায়িত্বপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফাতেমা আজরিন তন্নী বলেন, বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

