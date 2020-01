ভূঞাপুরে জাহাজের পোড়া মবিলকে বিদেশি সরিষা তেল বলে বিক্রি!

মোঃ নাসির উদ্দিন, ভূঞাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধিঃ টাঙ্গাইলের ভূঞাপুরে জাহাজের পোড়া মবিলকে বিদেশি সরিষা তেল বলে বিক্রি ও সরিষার সাথে ওই তেল মিশিয়ে ভেজাল সরিষা তেল তৈরি করে মুনাফার লোভে বাজারজাত করার দায়ে মদিনা অয়েল মালিক আব্বাস আলী কে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা অর্থদন্ড করা হয়েছে। অন্যদিকে, অস্বাস্থ্যকর-নোংরা পরিবেশে বেকারী পণ্য সামগ্রী উৎপাদনে পণ্যে দ্রব্যে কেমিক্যাল ও মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্যে ব্যবহার, (বিএসটিআই) অনুমোদনহীনভাবে খাদ্য পণ্য পরিবেশনের অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত বিভিন্ন বেকারীগুলোতে অভিযান চালিয়ে মালিকদের বিভিন্ন অংকে মোট ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা অর্থদন্ড ও অনাদায়ে বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

বুধবার (২২ জানুয়ারি) দিনব্যাপি উপজেলার বিভিন্ন এলাকার বেকারিগুলোতে এই অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছাঃ নাসরীন পারভীন ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. আসলাম হোসাইন। এ সময় বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

জানা গেছে, উপজেলার বেকারীগুলোতে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাদ্য সামগ্রী তৈরি করা হচ্ছে ভোক্তাদের এমন অভিযোগের ভিত্তিতে বাগবাড়ী, গোবিন্দাসী, কষ্টাপাড়া, রুহুলী (নৌকা মোড়), কয়েড়া ও ভালকুটিয়া গ্রামের ৮ টি বেকারিতে অভিযান পরিচালনা করে এই সত্যতার প্রমাণ পায় ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই দিনে সন্ধ্যায় ভূঞাপুর পৌরসভার সামনে মদিনা অয়েল মিলে ভেজাল তেল বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৩৯ ড্রাম পোড়া মবিল ও ৯ ড্রাম মবিল মিশ্রিত সরিষার তেল জব্দ করে ধ্বংস করা হয়।

উপজেলার ভেজাল বিরোধী অভিযানের বিষয়ে কমিশনার (ভূমি) মো. আসলাম হোসাইন বলেন, সারাদিন ব্যাপি উপজেলার বিভিন্ন এলাকার ৮টি বেকারি পণ্য উৎপাদন কারখানায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এতে করে বেকারী মালিকদের মোট ১ লাখ ৮০ হাজার ও ভেজাল সরিষার তৈরি করায় ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছাঃ নাসরীন পারভীন বলেন, ভেজাল খাবার খেয়ে মানুষ প্রতিনিয়ত অসুস্থ্য হয়ে পড়ছে। এই উপজেলাকে ভেজাল মুক্ত করার জন্যই আমাদের এ অভিযান। অল্প কিছু জরিমানা করে এদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আবারো এমন ভেজাল বেকারী উৎপাদন করলে ওই ফ্যাক্টরিতে সিল গালা করে বন্ধ করা হবে। আমাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।