ভোটের দিন সাংবাদিকদের মোটরসাইকেল চলবে না

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে সাংবাদিকদের মোটরসাইকেল চলতে না দেওয়ার সিদ্ধান্তে এখনো অনড় নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

ঢাকা সিটি নির্বাচন ঘিরে গত ১১ জানুয়ারি ইসি সাংবাদিকদের জন্য নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহের নীতিমালা প্রকাশ করে। নীতিমালায় উল্লেখ করা হয়, নির্বাচনে সাংবাদিকদের মোটরসাইকেল ব্যবহারের জন্য কোনো স্টিকার ইস্যু হবে না। ইসির সে সিদ্ধান্তে পরিবর্তন আসেনি বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিব মো. আলমগীর।

ইসির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ৩০ জানুয়ারি দিবাগত মধ্যরাত ১২টা থেকে ২ ফেব্রুয়ারি সকাল ৬টা পর্যন্ত মোটরসাইকেল চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

বুধবার (২২ জানুয়ারি) বিকালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে ইসির সভা হয়। সূত্রে জানা যায়, সভায় ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারের বিষয়টি শিথিল করার কথা বলে ইসি। ডিএমপি জানায়, রাজধানীতে প্রায় ৩ লাখ ব্যক্তিগত গাড়ি রয়েছে। এসব গাড়িকে চলাচলের অনুমতি দিলে নির্বাচনে দায়িত্ব পালন কঠিন হয়ে যাবে। ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচলের অনুমতি না দিতে পরামর্শ দেয় পুলিশ। ইসিও এটি মেনে নিয়েছে।