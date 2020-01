মাদরাসায় এক কেজি মুড়ির বিল ১৪ হাজার ৮৮০ টাকা!

একদিনের নাস্তার খরচ বাবদ এক কেজি মুড়ি ও বিস্কুটের মূল্য ধরা হয়েছে ১৪ হাজার ৮৮০ টাকা। বরিশালের গৌরনদী উপজেলার দক্ষিণ দিয়াশুর সৈয়দিয়া দাখিল মাদরাসার হিসাবের খাতায় দেখা গেছে এই চিত্র।

মাদরাসার সুপারিনটেনডেন্ট আব্দুস সত্তারের স্বাক্ষর জাল করে ওই টাকা আত্মসাৎ করেন সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট আবদুল হালিম।

মাদরাসার হিসাব খাতায় দেখা গেছে, ২০১৮ সালের ২৮ নভেম্বর সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট আবদুল হালিম খরচ বাবদ মাদরাসার হিসাব খাতায় ১ কেজি মুড়ি ও বিস্কুটের বিল ১৪ হাজার ৮৮০ টাকা তুলেছেন। ওই মুড়ি ও বিস্কুটের বিল ব্যাংকে দেখিয়ে টাকা উত্তোলন করে তা আত্মসাৎ করেন আবদুল হালিম।

মাদরাসার সুপারিনটেনডেন্ট আব্দুস সত্তার জানান, ২০০৪ সাল থেকে ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন দুর্নীতি করে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন আবদুল হালিম।

মুড়ির বিষয়ে গত ১৪ ডিসেম্বর মাদরাসা সুপারিনটেনডেন্ট আব্দুস সত্তার সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট আবদুল হালিমকে শোকজ করেন। এতোদিন গোপন থাকলেও এবার বিষয়টি উঠে এসেছে। তাছাড়া সরকারি বই বিক্রিসহ বিভিন্ন দুর্নীতি করে অর্থআত্মসাতের অভিযোগও রয়েছে আবদুল হালিমের বিরুদ্ধে।