শিক্ষাবোর্ড ও দুদকে লিখিত অভিযোগ এইচএসসি ফরম পূরনে অতিরিক্ত টাকা আদায়

বরিশাল ব্যুরো ॥ ২০২০ সালে এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরনে অতিরিক্ত ফি আদায়ের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা আদায় করার অভিযোগে বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং দুর্নীতি দমন কমিশন বরিশাল কার্যালয়ের বিভাগীয় পরিচালক বরাবরে ডাকযোগে লিখিত অভিযোগ প্রেরণ করা হয়েছে। বুধবার সকালে পরীক্ষার্থীদের পক্ষে অভিযোগ করেন রেদওয়ান রনি নামের এক সংবাদকর্মী।

শিক্ষা বোর্ডের নির্ভরযোগ্য একটি সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে লিখিত অভিযোগটি পেয়ে বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোডের্র চেয়ারম্যান তাৎক্ষনিক অভিযোগের তদন্ত করার জন্য কলেজ পরিদর্শকে দায়িত্ব দিয়েছেন। সূত্রটি আরও জানিয়েছেন, অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রেদওয়ান রনি তার অভিযোগে উল্লেখ করেছেন, বরিশাল বিভাগের ঝালকাঠী জেলার কাঠালিয়া উপজেলার সরকারী তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ডিগ্রি কলেজ কর্তৃপক্ষ শিক্ষা বোর্ডের কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ২০২০ সালে এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরনে অতিরিক্ত ফি আদায়সহ কোচিং ফি আদায় করছেন। পরীক্ষার ফরম পূরনে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা আদায় করে কলেজ কর্তৃপক্ষ আত্মসাত করেছেন। একদিকে ফরম পূরণে অতিরিক্ত টাকা ও সরকারী নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কোচিং ফি’র নামে বাড়তি টাকা আদায় করা হয়েছে। অতিরিক্ত ফি আদায় নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে।

সূত্রমতে, কলেজে এইচএসসি পরীক্ষায় ফরম পূরণে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে কোচিং ফি’র নামে এক হাজার টাকাসহ বিভিন্নখাত দেখিয়ে বোর্ড নির্ধারিত ফি’র চেয়ে অতিরিক্ত টাকা আদায় করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। এক থেকে দুই বিষয়ে ফেল করা (অনিয়মিত) শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেও ফরম পূরণে আদায় করা হয়েছে ২৫শ’ থেকে ৩৮শ’ টাকা পর্যন্ত। একইভাবে মানউন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহনকারী শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেও আদায় করা হয়েছে চার হাজার টাকা পর্যন্ত। ফরম পূরণে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে আদায়কৃত অতিরিক্ত টাকার কোন রশিদ না দিয়ে রশিদে তিনশ’ থেকে চারশ’ টাকা উল্লেখ করা হয়। আবার একাধিক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে টাকা দিতে হবে এমন অযুহাতে টাকা আদায় করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বলা হয়েছে ইউএনওকে টাকা না দিলে পরীক্ষা ভালো হবেনা।

অভিযোগে আরও উল্লেখ করা হয়, এরপূর্বে দূর্নীতি ও পরীক্ষা কেন্দ্রে চরম অনিয়মের কারণে বরিশাল শিক্ষা বোর্ড কাঠালিয়া তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ডিগ্রি কলেজ ২০১৪ সালের অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় কেন্দ্র বাতিল করে করে দিয়েছিলো। পরে অনেক চেষ্টা ও শর্ত সাপেক্ষে কেন্দ্র পূর্নবহাল রাখেন শিক্ষা বোর্ড। তবে কেন্দ্রের ভেন্যু পরিবর্তন করে কাঠালিয়া পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে করা হয়।

রেদওয়ান রনি লিখিত অভিযোগে আরও উল্লেখ করেন, বোর্ড নির্ধারিত ফি’র কোন নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে কলেজ কর্তৃপক্ষর দাবিকৃত ফরম পূরণ ও কোচিং ফি’র অতিরিক্ত টাকা দিতে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর পরিবারকে হিমশিম খেতে হয়েছে। তারা সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ধারদেনা ও ঋণ করে টাকা পরিশোধে বাধ্য হয়েছেন। এতে অভিভাবকদের মধ্যে চরম ক্ষোভ বিরাজ করছে। ফলে উল্লেখিত অভিযোগের সঠিক তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং দুর্নীতি দমন কমিশন বরিশাল কার্যালয়ের বিভাগীয় পরিচালকের হস্তক্ষেপ কামনা করা হয়েছে।

