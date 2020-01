বদলগাছী’র কোলা ইউনিয়ন বিএনপির দ্বি-র্বাষিক সম্মেলন! নতুন কমিটি গঠন!!

বদলগাছী (নওগাঁ) প্রতিনিধি ঃ- নওগাঁর বদলগাছী উপজেলার কোলা ইউনিয়ন বিএনপির দ্বি-র্বাষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টায় ভান্ডারপুর সাবিত্রী বালিকা বিদ্যালয় মাঠে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিএনপির দ্বি-র্বাষিক সম্মেলন করা হয়। এসময় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নওগাঁ জেলা জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির নওগাঁ জেলা শাখার আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ফজলে হুদা বাবুল, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিতু ছিলেন জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির উপজেলা শাখার ১নং যুগ্ম আহ্বায়ক আজিজুল আলম বকুল, জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির উপজেলা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক ও বিলাশবাড়ি ইউপি চেয়ারম্যান সাইদুররহমান কেটু। অনুষ্ঠিত দ্বি-র্বাষিক সম্মেলনে কোলা ইউনিয়ন বিএনপির উপদেষ্টা নুরুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুর ইউপি সাবেক চেয়ারম্যান ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক আব্দুল হাদী চৌধুরী টিপু, উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সাবেক কোলা ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম রব্বানী মুকুল, বদলগাছী সরকারি কলেজের সাবেক জিএস ও উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য রেজাউন নবী স্যান্ডো, অনুষ্ঠানের সঞ্চলনায় উপস্থিত ছিলেন সাইদুর রহমান পিন্টুসহ কোলা ইউনিয়নের সকল স্তরের বিএনপির নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

পরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির বদলগাছী উপজেলা শাখার আহ্বায়ক ও আধাইপুর ইউপির চেয়ারম্যান জাকির হোসেন চৌধুরী দ্বি-র্বাষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের উদ্বোধক কোলা ইউনিয়ন বিএনপির ৭১ সদস্য বিশিষ্ঠ নতুন কমিটির নাম ঘোষণা করেন। এতে কোলা ইউনিয়ন বিএনপির নতুন কমিটির তালিকাতে সভাপতি হিসাবে ওমর ফারুক এর নাম ঘোষনা করেন, এবং নুর ইসলামকে কোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত করেন।

