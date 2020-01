বাড়ছে শিশু নির্যাতন

সারা দেশে শিশু নির্যাতন বেড়েই চলেছে। ঘরে-বাইরে কোথাও যেন নিরাপদ নয় দেশের শিশুরা। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবরে উঠে এসেছে যে, ২০১৯ সালে সারাদেশে ধর্ষণের ঘটনা আগের বছরের চেয়ে বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে।

কোনো কোনো মা-বাবা বা অন্যান্যরা শিশুকে সবকিছুতেই বেশি বেশি নিয়ন্ত্রণ করেন। তার ইচ্ছামতো কিছুই করতে দেন না, নিজের ইচ্ছা শিশুর উপর চাপিয়ে দেন এবং শিশুর মতামতকে মূল্যায়ন করেন না। আবার অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেয়াও শিশুর সুস্থ বিকাশের জন্য অন্তরায়। তাই এই দুটি অবস্থাই শিশুর জন্য মানসিক নির্যাতন শিশুরা ভয়ে ভয়ে থাকা, অবস্তায় হঠাৎ ভেঙ্গে পড়া, নিরাপত্তার অভাব বোধ করা, হীনমন্যতায় ভোগা, অন্যের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হওয়া ইত্যাদি। বাড়ী থেকে, পালিয়ে যাওয়া । এবং আত্মহত্যার চেষ্টা করা, আক্রমনাত্মক হয়ে ওঠা, নেশাগ্রস্থ হওয়া, মাদকাসক্ত হওয়া ইত্যাদি।

শারীরিক বল প্রয়োগ করে, কাউকে আঘাত করাই শারীরিক নির্যাতন। শিশুর কান মলা থেকে শুরু করে যেকোনো বড় ধরনের আঘাত এই নির্যাতনের অন্তরভূক্ত। যত কম বয়সে শিশুর ওপর নির্যাতন হবে তত এর ফলাফল মারাত্মক হবে। আবার বয়ঃসন্ধিকালেও কিশোর কিশোরীরা খুবই সংবেদনশীল থাকে তাই এই বয়সে নির্যাতনের প্রভাব খুব বেশি হয়। খুব বেশি নিয়ন্ত্রণ এবং খুব বেশি প্রশ্রয়দান

যে সকল ঘটনা ঘটছে তাতে কোনো শিশুই যে একেবারে নিরাপদে আছে এটা বলা যাবে না। শিশুদের এই যে নিরাপত্তাহীনতা এটা প্রচন্ড একটি উদ্বেগ জনক বিষয়। এটা সমাজের জন্য খুব একটা খারাপ চিত্র বহন করে, খুব খারাপ ম্যাসেজ দেয় যে শিশুরা নিরাপদ না। অতএব শিশুদের নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

আল-আমিন আহমেদ’ জীবন

কলাম লেখক ও নিবন্ধকার