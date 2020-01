বান্দরবানে লামায় অবৈধ ইটভাটা গুড়িয়ে দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত

সাহাব উদ্দিন রিটু,(লামা,বান্দরবান) প্রতিনিধি: বৃহস্পতিবার, ২৪ জানুয়ারি ২০২০

বান্দরবানের লামায় অবৈধ ইটভাটাগুলি গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত। সাড়ে ১১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে এসব ইটভাটায় । বৃহস্পতিবারে উপজেলার ফাইতং ইউনিয়নের মানিকপুর এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে চলে এই অভিযান।

বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত কয়েক ঘন্টা ধরে ফাইতংয়ের মানিকপুর এলাকায় চালানো অভিযান সম্পর্কে পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শফিউল আলম কুরসী সাংবাদিকদের জানান,দীর্ঘদিন থেকে ফাইতং এলাকায় অবৈধ ইটভাটা পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতিকরে আসছিল এমন অভিযোগের ভিত্তিতে ভ্রাম্যমাণ আদালত ওই এলাকায় বৃহস্পতিবার অভিযান চালিয়ে ৫ টি ইটভাটা গুড়িয়ে দেয় এবং সাড়ে এগার লক্ষ টাকা জরিমানা করে।এর মধ্যে সিবিএম কে ৩ লক্ষ টাকা, এ এম আর ৩ লক্ষ, ফোর বি এম ২ লক্ষ, ওয়াইএসবি আড়াই লক্ষ ও এএইচবি কে ১ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় অভিযানে বান্দরবান জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার মোঃ জাকির হোসাইন ও সহকারী কমিশনার এইচ এম ইবনে মিজান এবং র‌্যাবের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ শেখ সাদী, পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক একেএম শফিউল আলম কুরসী সহ পুলিশ ও দমকল বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

