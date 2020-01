সংসদে তারেক মনোয়ার ও আজহারীর ওয়াজ নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ

নিউজ ডেস্ক : সম্প্রতি মিজানুর রহমান আজহারী ও তারেক মনোয়ার যু’দ্ধাপ’রা’ধী দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর পক্ষ নিয়ে ওয়াজ মাহফিল করায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃ’ষ্টি আ’ক’র্ষণ করা হয়েছে জাতীয় সংসদে। বিষয়টি উত্থাপন করেছেন সংসদ সদস্য ও সাংবাদিক নেতা মো. শফিকুর রহমান।

তার বক্তব্যের শেষে সভাপতির চেয়ারে বসা ডেপুটি স্পিকার মো. ফজলে রাব্বী মিয়া বলেন, দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে নিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য আসছে এই বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃ’ষ্টি আ’ক’র্ষণ করছি। বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে শফিকুর রহমান বিষয়টি উত্থাপন করেন।

শফিকুর রহমান বলেন, দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী রাজাকার ছিলেন। প্রকাশ্য আদালতে তার বিচার হয়েছে, বিচারে তার শা’স্তি হয়েছে। এখন কিছু লোক একজনের নাম মিজান আরেক জনের নাম মনোয়ার। তারা বলছেন ঘরে ঘরে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী বেরিয়ে আসবে। শুধু তাই না, একজন বলছে, এখন আর তীর ধনুকের যুগ না, এখন একে ফোরটি সেভেনের যুগ। এটি প্র’চ্ছন্ন নয়, প্রকাশ্যে হু’ম’কি। এতে মনে হয়, জামায়াত-শিবির-রাজাকার তৎ’পর হয়ে গেছে।

সংসদ সদস্য বলেন, ‘জামায়াত-শিবিরের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়ে যায়, বিল্ডিং হয়ে যায়। আমাদের মুক্তিযু’দ্ধাদের নামের প্রতিষ্ঠান হয় না। আমার বুন্ধ শহীদ জাবেদের নামে হাইস্কুল আছে, সেই স্কুলে বিল্ডিং হয়নি। জিয়া কোথায় যু’দ্ধ করেছে? একটা জায়গা দেখাক। শুধু ষ’ড়য’ন্ত্র করেছে মোস্তাকের নেতৃত্বে। শেষের দিকে মুজিবনগর সরকারের কাছে ষ’ড়য’ন্ত্র ধ’রা পরলে মোস্তাককে মন্ত্রিত্ব থেকে বা’দ দেয়া হয়েছে। আর জিয়াউর রহমানকে ই’নঅ্যা’কটিভ করে রেখেছিলেন, এটিই হচ্ছে বাংলাদেশের সত্যিকার ইতিহাস।