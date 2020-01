আত্রাইয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন সম্পন্ন

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি: নওগাঁর আত্রাইয়ে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দিপনার মধ্যদিয়ে মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হয়েছে ছাত্র কেবিনেট নির্বাচন। নির্বাচনে পাঁচটি শ্রেণীর জন্য পৃথক পৃথক বুথ করে প্রিজাইডিং অফিসার ভোট নেয়।

এর জন্য পোলিং কর্মকর্তা ও প্রার্থীদের এজেন্ট বুথে অবস্থান নেয়। কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ও শিক্ষকদের স্বঃতস্ফুর্ত উপস্থিতিতে এ নির্বাচন উৎসবের কোন কমতি ছিলো না।

শনিবার সকাল ৯ টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত একটানা ভোটগ্রহণ চলে।

উপজেলার ভবানীপুর জিএসউচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মাহাবুবুর রহমান জানান, মাধ্যমিক স্তর থেকেই গণতন্ত্রের চর্চা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার লক্ষ্যে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শতভাগ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি, ঝড়ে পড়ারোধে সহযোগীতা করার জন্য সরকার ছাত্র কেবিনেট নির্বাচনের ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ নিয়েছে।

এ নির্বাচনের লক্ষ্য সমূহের মধ্যে রয়েছে, অন্যের মতামতের প্রতি সহিঞ্চুতা এবং শ্রদ্ধ্ াপ্রদর্শন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্য্যক্রমে শিক্ষক মন্ডলীকে সহায়তা করা, শিক্ষা কার্য্যক্রমে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করা, পরিবেশ সংরক্ষন, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া, সংস্কৃতি, বৃক্ষরোপন ইত্যাদি।

এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুস ছালাম জানান, ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দিপনার মধ্যদিয়ে এ নির্বাচনে উপজেলার মোট ৩৫টি মাধ্যমিক ও ৫টি দাখিল মাদ্রাসায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে ভোট গননা শেষে ফলাফল ঘোষনা করা হয়। নির্বাচনে সহপাঠীদের সাথে প্রতিদ্বন্ধীতার মাধ্যমে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে আটজন করে প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছে। #