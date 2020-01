আত্রাইয়ে মাদক বিরোধী সভায় মাদক ব্যবসায়ীর আত্মসমর্পন

নাজমুল হক নাহিদ, আত্রাই (নওগাঁ) প্রতিনিধি: নওগাঁর আত্রাই থানা পুলিশের আহবানে সাড়া দিয়ে অপরাধজগত থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে উপজেলার বান্দাইখাড়া গ্রামের মাদক সেবনকারী ও বিক্রেতা ফজলুল হক পুলিশের কাছে আত্মসমর্পন ও শপথ গ্রহণ করেছে।

শুক্রবার রাতে উপজেলার বান্দাইখাড়া বাজারে সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ, নারী নির্যাতন ও মাদকবিরোধী সুধী সমাবেশে আয়োজিত বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে আত্রাই থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোসলেম উদ্দিনের উপস্থিতিতে আত্মসমর্পনকারী শপথ গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে আত্রাই থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোসলেম উদ্দিন বলেন, ‘এককালের সন্ত্রাস, মাদক ও চরমপন্থিদের রক্তাক্ত জনপদ আত্রাই এখন শান্তি ও উন্নয়নের জনপদে পরিণত হয়েছে। আত্মসমর্পনকারীকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে সহায়তা এবং যারা পুলিশের আহবান উপেক্ষা করে মাদকে জড়িয়ে থাকবে তাদের জন্য ভয়ানক পরিণতি অপেক্ষা করছে। তিনি আরো বলেন, ‘মাদকের ছোবলে দেশ ও জাতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দেশের উন্নয়ন-অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত, মেধা বিনষ্ট, মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়সহ শারীরিক ও মানসিকভাবে আমাদের ছেলে-মেয়েসহ দেশের নাগরিকগণ চরম ক্ষতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। মাদককে ‘না’ বলুন এবং প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণামতে ‘জিরো টলারেন্স’ ও যে কোন মূল্যে আত্রাইয়ের মাটি থেকে মাদক নির্মূল করতে হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বান্দাইখাড়া ইউনিয়ন আ’লীগ সম্পাদক আফজাল হোসেন, যুগ্ন সম্পাদক রুহুল আমীন কাজল, ইউপি সদস্য জমির উদ্দিন , আত্রাই প্রেসক্লাব সম্পাদক নাজমুল হোসেন সেন্টু প্রমুখ। #